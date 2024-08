Leigo järvemuusika toob publikuni kaasaegse balletilavastuse "Aju"

10. augustil toimuv balletilavastus-kontsert küsib, mis see ikkagi on, mis paneb meie mõtte liikuma? Kes meis tegelikult liigutab? Kes meid tegelikult liigutab ja suunab? Mida õige kujutab endast see närtsinud lillkapsa sarnane ollus, kes on meie kuningaks ja valitsejaks. Mida kujutab endast aju? See ürgvõimas, ürgtark, ürgtundlik ja autonoomne masinavärk. Radar, mis inimest on ammusest ajast teeninud. Radar, mis skännib minevikku, olevikku, tulevikku. Suur Ennustaja, kes ei lase meil leopardi küüsi langeda. Suur Säästja, kes hoiab ja varub energiat just selleks õigeks pingutuseks. Elu nimel!

Laval on elektroonilist muusikast viljelev Legowelt (Holland), kes on teinud lavastusele pea albumi täie muusikat. Tema kõrval astub üles The Horn Collective, koosseisus Allan Järve (trompet), Jason Hunter (trompet), Allan Kaljaste (altsaksofon), Keio Vutt (tenorsaksofon), Ingvar Leerimaa (basstromboon) ja Enri Remmelgas (tuuba). Tantsijatena astuvad üles Carlos Campo Vecino (Hispaania), Maria Solei Järvet, Anna Roberta (Eesti Rahvusballett), Aleksandra Kantola, Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett) ja Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad.

Legowelt ehk Danny Wolfers on Hollandi helilooja, muusik ja visuaalkunstnik, kelle elektrooniline muusika loob erinevaid alažanre. Tema muusikaline väljund hõlmab paljusid erinevaid maailmu – mõned reaalsed, mõned väljamõeldud. Tema väljundit määratlevad analoogsed tekstuurid ja klassikalised väärtused, aga ka pidevalt rändlev heliline keel, mis liigub teknost veidra house'i sügavusse ning on täis müstilisi metsateknohelisid. Wolfers salvestab muusikat lugematute varjunimede all, kuid Legowelt on tema kõige kuulsam sellest ajast kui ta 2002. aastal oma looga "Disco Rout" edetabelitesse jõudis.

Visuaalse vaatemängu eest Leigol vastutavad tule- ja maastikukunstnik Tõnu Tamm, valguskunstnik Margus Vaigur, kujundaja-arhitekt Ülar Mark ning Soome videokunstnik ja animaator Juho Lähdesmäki.

Leigo järvemuusika 2024 kuulub Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 põhiprogrammi.