Teet Kask: oluline on elulisi püsiväärtusi meeles pidada

Allegooriline lugu heast ja kurjast saab alguse Kuradi ja Jumala lapsepõlvest. "Minu jaoks on lavastus "Kurat ja Jumal" inimlikkusest ja kooselamisest. Ja et ei olegi hea ja kuri see põhitõde seal, vaid kuidas üksteist leida ja kaasa tunda," märkis tantsija Maria Solei Järvet.

Kurat on pisike, tõmmu, kõhn, karvane ja hea. Jumal aga punapäine, halva iseloomuga ärahellitatud paksuke. Teet Kask seob oma lavastuses kaasaegset tantsu klassikalise balletiga. Kuradit kehastab Jaapani tantsija Kyoshiro Oshima, Jumalat aga Eesti Rahvusballeti esisolist Jevgeni Grib.

Muinasjutulises loos on Maa all Põrgu, Põrgust allpool aga veel üks kolmas maailm, ilus ja helge. Just sinna Maa ja Põrgu alusesse Taevasse Kurat ja Jumal jõuavadki ning elavad seal õnnes ja harmoonias koos oma silmarõõmudega. Teet Kase sõnul on tegemist südamliku looga, mis tuletab meelde, kui oluline on inimlikkus ja tolerantsus.

"Inimesel on üks omadus, et ta unustab, aga oleks hea, kui ta ei unustaks neid elulisi püsiväärtusi. Ja ilmselt on selles ka mingi meeldetuletuse moment, et võta elu virr-varris aega, et olulist meelde tuletada. Astu iseendast välja ja vaata maailma kõrvalseisja pilguga," sõnas Kask.

Originaalmuusika on lavastusele loonud Timo Steiner ja Sander Mölder. Lisaks tanstijatele on laval laulja Laura Põldvere ning Cätlin Mägi torupilliansambel.