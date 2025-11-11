Teet Kask astub argentiina muusika saatel lavale soolotantsuga

Teet Kase ellu kutsutud tantsusündmuste sarja käigus avavad tantsukunstnikud oma nägemuse Bernt Notke maailmakuulsast "Surmatantsust". Teine osa kannab pealkirja "Viis et modis" ehk "Igal võimalikul moel" ning etenduses astub üle 20 aasta lavale Teet Kask ise.

"Kui me usume Darwinit, on miljoneid aastaid mälu meie kehas ja ma arvan, et Bernt Notke maal "Surmatants" on selline nupp, kuhu peale tuleb aeg-ajalt vajutada, et see mälu meil elavneks ja tuletaks meile meelde, miks me hingame. See annaks hingamisele täiusliku tunnetuse. Me peame seda sõnumit aeg-ajalt elavdama, etenduskunsti ja tantsukunsti kaudu, eriti kui pealkirjas on sõna "tants" sees, siis tuleb seda siis heas kohustusena või heas mõttes teha. Ideaalne, et seda saab teha siin," ütles koreograaf Teet Kask.

Lavastuse keskmes on arv viis kui terviku sümbol, mis ühendab materiaalset ja vaimset, inimlikku ja jumalikku, kaduvat ja igavikulist. Tants ja heli põimuvad lavastuses ühtseks rituaalseks rännakuks,

"Ma arvan, et minu muusika on väga sarnane Teedu esitusega. Me avame väravad meeltele ja tunnetele ja transformeerime need kaastundeks. Muusika on väga seotud tema visuaalse tegevusega. Ma kasutan kitarre ja intiimseid instrumente, mis annavad edasi neid sensuaalseid meeleolusid," ütles helilooja Gustavo Twardy.