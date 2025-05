Galerii: Niguliste uus tantsusari võtab luubi alla Bernt Notke "Surmatantsu"

Koreograaf-lavastaja Teet Kase eestvedamisel algab Niguliste muuseumis sellest kevadest tantsusündmuste sari, mille jooksul avavad erinevad tantsukunstnikud enda nägemust Lübecki meistri Bernt Notke töökojas 15. sajandi lõpul loodud "Surmatantsu" maalist ning mõtestavad tantsuliselt surmakultuuri ja elu ajalikkust.

Tantsusari "Elutantsud igavikule" annab mõtteliselt edasi maalil keskse surmatantsumotiivi sisu. Lavastus kutsub mõtlema aja, elu tsüklilisuse ja üksikindiviidi enesetähtsuse üle, põimides omavahel visuaalset, helilist ja tantsulist maailma.

"Muuseum ei ole ainult koht, kus on ainult tolmunud objektid, vaid need on nii öelda nupud, mis räägivad oma lugu. Tantsukunst ongi üks nupuvajutus, et viia publik 15. sajandi inimese juurde ja kuulata, mis lugu tal meile rääkida on. Ja mind väga inspireeris see, et näha, kuidas järgmise põlvkonna tantsukunstnikud tõlgendavad väga olulist teemat, mis katab kõiki meid inimesi ehk siis surm," laulus Kask "Aktuaalses kaameras".

Sarja avasündmusel astusid üles Maria Solei Järvet ja Juulius Vaiksoo.

Projekti meeskonda kuuluvad Teet Kask, Maria Solei Järvet, Juulius Vaiksoo, Ülar Mark, Annika Teras, Merike Kurisoo, Tarmo Saaret, Kadi Raudalainen, Mart Anderson, Sander Mölder, Tina Bychkova, Kristjan Roos, Piret Järvan.