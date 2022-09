Teet Kask MUBA tantsuklassidest: ilmselt väheneb puusade, põlvede ja kõõluseoperatsioonide arv tunduvalt

Uues koolis lauluõpetajana tööd alustav Hanna-Liina Võsa sõnas, et võimalused, mida uus koolimaja pakub, on väga erilised ning inspireerivad. Võsa märkis uue kooli puhul on eriti oluline see, et see on integreeritud. "Ma arvan, et koolikeskkond kui selline inspireerib."

MUBA balleti ja kaasaegse tantsu loovjuht Teet Kask märkis, et baleriinide jaoks on uues koolis oluliseks uuenduseks arlekiinpõrand, mida toodab maailmas vaid üks ettevõte, mis on spetsialiseerunud balletitruppide põrandate valmistamisele. Põranda on tantsijatele oluline seetõttu, et see vetrub tagasi. "Ilmselt väheneb puusade, põlvede ja kõõluseoperatsioonide arv tunduvalt," tõdes ta.

Võsa tõi muusikute seisukohast välja erinevuse harjutusklasside suurustes ja mugavuses – paranenud on akustilised võimalused ning koridoridesse on lisatud rippseinad, mille toel saavad muusikud ennast proovideks lahti venitada.

"Ma olen Otsakooli tundides väga palju käinud ka nendes keldriruumides, kus loomulikult loomet oli väga palju, aga reaalsed ruumid oli väga kitsad, madalad ja mürarikkad. /--/ Nüüd on heli harjutusruumides kõrvale palju meeldivam," märkis ta.

Kask tõdes, et uus kool on mõningaid õpetajaid emotsionaalselt vapustanud ning kardetakse muutuseid, mis kool nendes kaasa toob. "See on selline inimlik käitumine, et see, kust ma tulin, on turvaline. Tegelikult me teame, et turvaline pole kunagi tagurpidi minek, vaid ainult edaspidi minek," arvas ta.

Uut maja hakati kooliperele ja ülejäänud huvilistele tutvustama järk-järgult, alustades majatuurides. Kask meenutas, et ka need inimesed, kes enne koolimaja uksest sisse astumist pessimistlikud olid, hakkasid pärast pooleteisttunnist mõtlema sellele, mida kõike uues koolis teha saab.

Lisaks kooliperele saavad uue majaga osaliselt tutvust teha ka ülejäänud huvilised. Kask rääkis, et kooli luues mõeldi sellele, et see on kool, mis kuulub rahvale. "A-tiib, kus on peauks, ongi mõeldud rahva jaoks. Praegu oleme me nii kaugele mõelnud, et isegi kui sa tahad lõunat süüa, võid sisse astuda," sõnas ta.