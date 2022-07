MUBA-le anti üle kooli siseõue kaunistama hakkav kunstiteos

Kunstikonkursi žürii tegi valiku 28 töö hulgast, valides võitjaks muusika ja tantsu loovat liikumist sümboliseeriva kavandi "Helix".

"Aasta tagasi tõsteti kunstiostu seaduse tellimuse piirmäära 65 000 eurolt 110 000 ja antud teos ongi 110 000 eurot maksma läinud. See näitab, et kui ressurssi on rohkem, saab teha mastaapsemaid, põnevamaid ja tehniliselt keerukamaid taieseid kui varasemalt," rääkis Riigi Kinnisvara ruumilahenduse projektijuht Sixten Heidmets.

"Tegelikult teeb ta tehniliselt keeruliseks see, et ei ole ühtegi konkreetset parameetrit. Me võime nimetada seda viiedimensiooniliseks kujundiks, kõik on kõver, kõik on kaares, ei ole ühtegi pidepunkti," kirjeldas tööde teostaja HN Steeli esindaja Kalle Pruuden.

MUBA direktori Timo Steineri sõnul hakkas võidutöö teiste seast koheselt silma. "Sest ta on suursugune ja voolav, kui maja ise on pigem kandiliste vormidega. Ka meie logo on ümmarguste vormidega, siis ta täiendab seda ja loob voolavat ruumi aeda juurde," rääkis Steiner.

Võidutöö autoriteks on multidistsiplinaarne viisik, kuhu kuulub inimesi nii heli, ruumi kui valgusega seotud valdkondadest.

"Eesmärk oli luua üks koht, kus saaks reaalselt puhata ja tajuda sellist piirisituatsiooni, et on siseruum ja vaikuse aed. Justkui oled kõikidest akendest nähtav, aga tegelikult saad oma pesas olla. Kui ta oleks olnud taies keset haljasala või klassikaline vaadeldav skulptuur, siis vaatad ja mõtled, et mis ta siis on, aga kui sa saad seda kogeda, siis ma usun, et ta jõuab inimestele lähemale," rääkis autorite esindaja Liis Uustal.

Teose autorid on Liis Uustal, Egon Metusala, Mariliis Kundla, Mihkel Pajuste ja Mari Ronimois.