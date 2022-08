Galerii: Tallinna muusika- ja balletikool MUBA tutvustas uut õppehoonet

MUBA klassid on tänaseks komplekteerid ning kõige populaarsemad erialad on klaver, viiul ning rütmimuusika, jätkuõppena muusikaettevõtlus ja produktsioon. Õpilased omandavad lisaks üldharidusele eriharidust kolmes erinevas õppevaldkonnas: klassikalises muusikas (õppejuht Reet Käärik, loovjuht Andres Kaljuste), balletis (õppejuht Kaie Kõrb, loovjuht Teet Kask) ja rütmimuusikas (õppejuht Maarja Soomre, loovjuht Reigo Ahven).

Uues õppehoones on 120 muusikaklassi, kus on kokku üle 100 klaveri, kuus tantsustuudiot, suur saal 450 istekohaga, kaks kammersaali ning blackbox, kaks foonikaga helistuudiot, ujula ja siseaed. Kokku on hoones ruumi üle 700 õpilasele ja 300 õpetajale.