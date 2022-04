MUBA juht Timo Steiner: hoone peamine wow-efekt on kuus suurt saali

Tallinna muusika- ja balletikooli juhi Timo Steineri teatas "Terevisioonis", et uhiuus hoone valmib juulikuus. Seejärel hakatakse sinna mööblit, klavereid, pille ja kõiki asju, mis on õppetööks vajalikud, sisse tassima. "Septembris saab [kooli] sisse minna õpilane, saavad sisse minna kõik meie külalised ja kool on avatud," teatas Steiner.

"Rütmimuusika rahvas on unistanud sellest, et nende eriala saaks ka põhikoolis õppida," tutvustas Steiner esimest suur muutust, mis nüüd MUBA-s esindatud on, kuid enne olemas polnud. "Gümnaasiumi õppekaval saab muusikakultuuri ja -korraldust õppida," tõi Steiner teise näite. "Me tunneme artistide ja muusikutena, et professionaalset taustajõudu oleks rohkem vaja," teatas ta.

Nii Georg Otsa kooli, Tallinna muusikakeskkooli kui ka Tallinna balletikooli praegused õpilased kolivad peale suvepuhkust uude koolimajja ümber. "See koolimaja on kindlasti suurem kui Otsa kool, kus mina praegu käin," rääkis Georg Otsa kooli õpilane Ann-Lisett Rebane.

"Me võtame praegu sellise suhtumisega, et sügisel näeme. Ma arvan, et muutusi on nii palju, et me ei suuda neid praegu ette mõelda," kommenteeris Rebane ülemineku protsessi.

"Me oleme esimestel aastatel alles leidmas suuri koostöid," viitab Steiner erinevate õppeainete kombineerimisele. Tema sõnul on küsitud juba palju peavalu tekitavaid küsimusi, näiteks kuidas balletti ja tšellot samal ajal õppida saaks. "Võimalused seal majas on olemas ja küll me murrame välja oma peast need lahendused," vastab Steiner.

"Matemaatikast päriselt ei pääse," rääkis Steiner reaalainete esindatusest koolis. "Tegelikult üks muusik ja üks tantsija peab olema ka tark inimene," lisas ta.

Steineri sõnul leiab Otsa kooli ja balletikooli sisseastumine aset juba aprillis - sinna on veel paar nädalat aega. Samuti olevat muusikakooli vastu huvi juba suur.