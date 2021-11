Tallinna muusika- ja balletikooli kunstikonkursi võitis töö "Helix"

Žürii sõnul kasutab võidutöö "Helix" väga hästi ära Tallinna muusika- ja balletikooli MUBA "Vaikuse aia" potentsiaali, lisades sinna vajaliku fookuspunkti ning sümboliseerides muusika ja tantsu loovat liikumist. Vaikuse aia istumisala ümber on kavandatud 4,7 meetrit kõrge ja 8,2 meetrit lai voolava vormiga painutatud terastorudest struktuur, mis eraldab visuaalselt ülejäänud aiast, luues kutsuva pesalaadse koosolemise ruumi kõigile hoone kasutajatele, soosides seeläbi interdistsiplinaarset koostööd.

Võidutöö autoriteks on multidistsiplinaarne viisik — Liis Uustal, Egon Metusala, Mari Ronimois, Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste. Arhitektid Liis Uustal ja Egon Metusala on ABMA ehk arhitektuuribüroo MA asutajad, kelle loominguline mitmekesisus on toonud lähiajal edu mitmetel avalikel arhitektuuri- ja kunstikonkursitel, sealhulgas võidu Sindi linnasüdame kavandamisel. Mariliis Kundla ja Mihkel Pajuste on valgusdisaini erialal magistrikraadi omandanud Aalborgi ülikoolis ja hetkel loovad nad valguskunsti ja disaini Spectra & Space stuudio nime all. Mari Ronimois on Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli rütmimuusika laulu eriala vilistlane ja lõpetanud San Francisco Konservatooriumi tehnoloogia ja rakendusliku kompositsiooni erialal.

Teise koha pälvis Jenny Grönholmi värvitud alumiiniumist värske vormiga skulptuurigrupp "Rütm". Muinasjutuline "Alice Imedemaal" tunnet tekitav lahendus käivitab fantaasia ning väärtustab loovust.

Kolmanda koha saavutas Bruno Lillemetsa ja Lauri Kiluski üle kahe meetri kõrgused betoonist prinditud ja pronksiga rüütatud viiest skulptuurist koosnev grupp "Rüü". Tinglikult hiidkadakate vorme meenutav installatsioon võimendab vaikust, et "Vaikuse aed" võiks olla koht, kus leitakse üles rahu ja kindlus, et võtta õige noot, sõna ja samm.

Kunstikonkursi võidutöö autoritelt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta on 110 000 eurot. Võidutöö "Helix" valmib 2022. aasta varasuvel.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esimees Tallinna muusika- ja balletikooli hoone arhitekt Markus Kaasik, Eesti Kunstnike Liidu esindaja Elin Kard, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu esindajad Kai Lobjakas, Hanno Soans ja Kädi Talvoja, Tallinna muusika- ja balletikooli direktor Timo Steiner ning hääletusõiguseta ekspertidena Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli direktor Ivo Lille, Tallinna balletikooli kunsti ja tehnoloogia õpetaja Inga Kruusmägi, Tallinna muusika- ja balletikooli hoone arhitekt Hanna-Liisa Mõtus ning Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Priit Püss.