Galerii: Tallinna linnagaleriis avati Jenny Grönholmi isikunäitus "Tulevikumälestused"

Soomes sündinud ja haridusteed alustanud, seejärel tudengipõlves Erasmuse vahetusüliõpilasena Tallinnasse tulnud ja siin kunstimagistri kraadi omandanud Jenny Grönholm on nüüdseks leidnud Eestis kodu- ja loomepaiga. Maalikunstile lisaks on ta tegelenud graafika, keraamika, ehtekunsti ja tegevuskunsti meediumis. Tema viimased isikunäitused olid Rüki galeriis Viljandis 2021. aastal ja Galleria Huutos Helsingis 2022. aastal.

"Emotsionaalsest mälust ja nägemuslikest assotsiatsioonidest kantud seosed juhivad Jenny kunstiloomet ka siis, kui nende algtõuget kannab väljastpoolt saadud elamuse jälg. Looma, looduse ja inimese ühtekuuluvuse märkamine, mitte aadellik ja haritud, vaid talupoeglik käed-mullas-mentaliteet ja selle juurde kuuluv "Kui seda metsa ees ei oleks…" – kõik see on Jenny piltides olemas. Ta toob meie ette ürgse ja lihtsa, individuaalseid näojooni kokkusulatava maarahva olemise nagu elu arhetüübi, mille me oleme unustanud. Minevikuplaanid ja tulevikumälestused põimuvad Jenny loomingus lahutamatuks, muutes kunstniku, vaataja ja pildi kohtumispaigaks eikellegiaja tõeluse," kirjeldas näituse kuraator Tamara Luuk.

Näitus "Tulevikumälestused" jääb Tallinna linnagaleriis avatuks 26. märtsini 2023.