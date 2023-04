Pildid: Tallinna linnagaleriis avati Diāna Tamane isikunäitus "Meri, see oledki sina"

Diāna Tamane eksponeerib näitusel möödunud kahe aasta jooksul valminud akvarellisarja, mis on samm kehapõhise loomingu suunas, kus kunst kasvab loomulikul, õrnal teel välja elust ja vastupidi. Seni eelkõige fotograafiliste tööde poolest tuntud Tamane on ka varem loomingu ainest ammutanud elust enesest, tuginedes teoste loomisel perekondlikele suhetele ja kodustele arhiivimaterjalile.

"Mulle näib, et kunsti üks kesksem dilemma on materiaalsete ja loominguliste väärtuste konflikt. Selleks et olla konkurentsivõimeline või edukas, peab kunstnik sageli omaks võtma tööpõhimõtted, mis sarnanevad pigem tootmise kui loomisega. Kuidas silmitsi seista tõdemusega, et sinu kutsumus, elu käivitav jõud, on muutunud nõnda kurnavaks ja stressi tekitavaks, et silmapiiril terendab ohtlik läbipõlemise leek? Näib, et Diāna Tamane tabas selle ohtliku momendi ära ja leidis, et tal on süda täis, võttis aja maha ning alustas kunstiga otsast peale: üks hingetõmme ja üks pintslitõmme korraga," ütles näituse kuraator Siim Preiman.

Näitus "Meri, see oledki sina" jääb avatuks 4. juunini 2023.