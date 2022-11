Galerii. Tallinna Linnagaleriis avati näitus "Halvad ideed"

Otsides vastuseid küsimustele, mis eristab hiilgavat ideed viletsast ja kui tähtsat rolli mängivad erinevad kontekstid kaasaegses kunstis, esitleb kollektiiv üksikkunstnike loodud ja ka ühistööna valminud, selge autorsuseta lühivideosid.

"Halbade ideede" videoid esitatakse otsese viiteta autorile, et nihutada publiku kaasamine eemale tootmise ja omandiga seotud küsimustest. Rõhk on mängu ausal kujutamisel ja ideede läbitöötamisel – sellel, kuidas neid hinnatakse ning loomeprotsessis kas kasutatakse või kõrvale jäetakse. Niisuguses poolpihtimuslikus raamistikus võib tekkida omamoodi formaalne ühisvabadus: spekulatiivne kunstimaailmajärgne ruum, kus kõrvale heidetud võimaluste kummitused autorsusest ja väärtusest lahti lõigatuna heljuvad ja omavahel segunevad. Kas need kunstiteosed eksisteerivad tegelikult paralleelreaalsuses – "halvas" maailmas, kus ideed teostusid alternatiivsete mõtteprotsesside kaudu?

"Mitmed kollektiivi liikmed on rõhutanud, et halbade kunstiteoste ja halbade ideede vahel tuleb vahet teha. Halvad ideed ei vormu alati halbadeks kunstiteosteks ja vastupidi – "headest" ideedest ei sünni alati häid kunstiteoseid. Kas kokkuvõttes tuleb lihtsalt otsustada, mida tähendab hea ja mida halb idee? Aeg-ajalt omandavad varem kaalutud ideed uusi mõõtmeid ja neid tasub taas läbi vaadata, arhiveerides ja talletades neid ka siis, kui need on halvaks või lahendamatuks tembeldatud. Teinekord võib nende kohe edasi arendamiseks olla lihtsalt vale aeg või koht," kirjutas üks kollektiivi liige kuraatoritekstis.

Detsembris 2020 alguse saanud kestev veebiprojekt Bad Ideas Collective toob tähelepanu alla kunstiteosed, mida pole loominguliste kõhkluste tõttu või muudel isiklikel põhjustel kunagi teostatud. Koroonapandeemia algusnädalate rangete piirangute tingimustes ellu kutsutud projekti eesmärk oli mõtiskleda kunstiloomingu katkestuse muude viiside üle ning kutsuda kunstnikke kirjeldama teosteid, mis isiklikumatel põhjustel kunagi teoks ei saanud. Kaastööliste hulka kuuluvad Lätis, Itaalias, Mehhikos ja Ühendkuningriigis elavad kunstnikud ja teadlased.

Näitus "Halvad ideed" jääb Tallinna Linnagaleriis avatuks 15. jaanuarini.