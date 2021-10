Mihhail Gerts: MUBA toob me kultuuri täiesti uue sünergia

Mihhail Gerts on Eestist eemal olnud üle kümne aasta. Sel ajal on ta juhatanud palju orkestreid ja näinud mitmete muusikute arengut, millest saadud kogemusi omas uues ametis edasi anda.

"Uus sünergia, mis MUBA-s tekib, ilmestab selgelt seda, mis suunas meie elu areneb," rääkis Gerts kultuurisaates "OP". Mehe sõnul annab uus maja ja MUBA väljendusvahendid, et viia oma muusika ja sõnum erinevate inimesteni. "Elu muutub järjest mitmekülgsemaks ja koostööoskus erinevate inimestega tähtsamaks."

Hetkel Berliinis elav dirigent jääb oma end jagama kahe linna vahel. "See on mulle huvitav ülesanne," ütles Gerts. Saksamaal dirigendina jätkates soovib ta siiski, et ka MUBA õpilased teda kohapeal näeksid.

Mehe sõnul on tema enda eriala - dirigeerimise - õpetamine jäänud saja aasta tagusesse aega kinni. "Tänases maailma ootavad dirigenti ees hoopis teised väljakutsed kui need, mida ma ise olen õpetanud või pean õpetama," tõdes ta. Siiski üritab dirigent teadmisi oma äranägemise järgi kujundada.

Gerts meenutab, et tema õpingute ajal oli periood, mil teda eesti kultuur üldse ei huvitanud. Pigem tiivustas teda saksa, prantsuse ja itaalia kultuur. Kui ta aga kaks aastat tagasi uuesti Tartusse Heino Elleri muusikakooli sattus, tundis, et ring on nüüd täis saanud. "Me mängisime koos vilistlastega Tubina teist sümfooniat. Sel hetkel tabas mind tõeline äratundmine, kui ilus see muusika on," ütles Gerts.