MUBA valmimise järel tühjaks jäävatele majadele on esialgne kasutus leitud

Uue Muusika- ja Balletikooli ehk MUBA valmimise tõttu tühjaks jäävast kolmest majast kahele on esialgne kasutus juba leitud. Ainult Toom-Kooli tänaval asuva Tallinna Balletikooli maja tulevik on veel lahtine.

MUBA peaks valmis saama suvel ning õppetööd on seal kavas alustada tänavu sügisest. Seega jäävad tühjaks uude majja koondatud kolme kooli majad: Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Tallinna balletikooli majad.

Hoonete edasise kasutuse eest vastutab Riigi Kinnisvara AS, mille portfellihaldur Pertti Neero ütles, et neist kahe tulevik on juba teada.

Nõmmel Vabaduse puiesteel asuva Tallinna muusikakeskkooli maja on palunud haridusministeerium säilitada asenduspinnana erinevate koolide remondi ajaks. "Täpsemalt me veel ei oska öelda, millal ja mis kool võiks sinna tulla, aga üldine huvi on olemas," ütles Neero.

Südalinnas Vabaduse väljaku ääres asuva Otsa kooli maja olukord on kõige erilisem, sest see on kokku ehitatud teatri- ja muusikamuuseumi hoonega.

"Pool sellest hoonete kompleksist on endiselt muuseumi kasutuses ja teise poolde tuleb praeguste plaanide järgi kunstnike liit ajutiselt üürnikuks, kuni nende oma maja sealsamas kõrval remondis on," selgitas Neero.

Mis saab pärast Tallinna Kunstihoone remondi lõppu, ei ole veel selge, pikemate plaanidega alles tegeletakse.

Vanalinnas Toom-Kooli tänaval asuva Tallinna Balletikooli maja tulevik on veel lahtine. "Meil on pooleli läbirääkimised ühe võimaliku tulevase kasutajaga ja seda ma kahjuks ei saa kuidagi kommenteerida," sõnas Neero. Praeguse plaani järgi jätkaks seal tegevust haridusasutus.