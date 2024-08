Pildid: Leigol etendus vabas õhus balletilavastus "Aju"

Balletti esitasid elektroonilise muusika legend Legowelt (NL) ning Leigo löökpillikvartett. Tantsijatena astuvad üles Carlos Campo Vecino (SP), Maria Solei Järvet, Anna-Roberta Lahesoo (Eesti Rahvusballett), Aleksandra Kantola, Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett) ja Tähtvere Tantsukeskuse tantsijad.

Visuaalse vaatemängu eest vastutasid valguskunstnik Margus Vaigur, kujundaja-arhitekt Ülar Mark ning Soome videokunstnik ja animaator Juho Lähdesmäki.

"Lavastus puudutab eelkõige kolme väga olulist teemat. Esiteks, kuidas AI ehk tehisintellekt meie elu ja käitumist mõjutab, teiseks, kuidas tänu ekraanindusele on meie sotsiaalsus tunduvalt vähenenud, ning kolmandaks, kuidas mingisugune suurem progress on tänu sellele kõigele pidurdunud. Kindlasti huvitab mind ning kogu lavastusmeeskonda ka see, kuidas me oma ajuga hakkama saame, mis on aju tähendus meie kehas. Kuidas aru saada, mis on illusioon või mis reaalsus, milliseid käsklusi aju meile annab, kui annab. Palju küsimusi, kas ka vastuseid. Veel huvitab mind õppimise teema: Miks on vaja üldse midagi õppida, et paremini suhelda, miks on vaja õppida nii filigraanseid asju nagu on tempereeritud klaver või kasvõi ballett," selgitas lavastuse idee tagamaid lavastaja Teet Kask.