Galerii: Estonias etendub džässi ja balletti ühendav gängsterilugu

Menuka jazz-balleti formaadi "isa" on rahvusooperi kontrabassimängija, muu hulgas 20 aastat Pori jazzifestivali jam-sessioni ansamblis mänginud Toivo Unt, kes olnud eestvedajaks Estonias varem lavale toodud jazz-ballettidele ("In the Mood", "Stillpoint", "Black and White", "Night and Day") ning kelle algatusel sündis 2016/2017 hooajal ka esimene "Jazz-balleti klubi".

Koreograaf Triinu Upkini sõnul on teda alati köitnud jazz-bändide jämmid, kus oma instrumenti vabalt valdavad muusikud tunnevad siirast naudingut koos musitseerimisest. "Tantsimine pole samuti muud kui oma kehaga musitseerimine, selle tulemus pole küll kuuldav, aga on nähtav. Kuna rahvusballetis on tantsijaid, kes suudavad ja julgevad oma instrumendi ehk kehaga Eesti jazz-muusikutega koos musitseerida, on "Jazz-balleti klubi" selliseks koosmänguks ideaalne väljund," leiab Upkin.

Leedu helilooja Dainius Pulauskase muusika on teatraalne ja lavastuse koreograafide jaoks koorus sellest põnev ning ootamatute pööretega lugu maffiagängi öistest seiklustest. Nii ei tee "Jazz-balleti klubi" kümneliikmeline bänd ja kaheksa tantsijat mitte ainult omavahelist koostööd, vaid toovad ka lavale plejaadi omanäolisi karaktereid ning haarava gängsteriloo. "See on ikkagi teater!" kinnitab Triinu Upkin.

Laval on Sergei Upkin (Maffiaboss), Philippa McCann (Ahvatlev kaasa), Beatriz Domingues (Ärahellitatud tütar), Triinu Upkin (Mälestus), Sacha Barber, Luca Giovanetti (Mustergängster), Jan Trninic (Kah äge gängster), Oscar Pouchoulin (Noormees), Karite Mirell-Mander, Evelin Agu (Neiu) ning ansambel JBB (Jazz Ballet Band) koosseisus Raul Sööt (tenorsaksofon), Jason Hunter (trompet), Nikita Korzoun (altsaksofon/sopransaksofon), Edmunds Altmanis (bassklarnet), Artis Boriss (klaver, süntesaator), Rauno Pella (kitarr/löökpillid), Toivo Unt (kontrabass, basskitarr), Toomas Rull (trummid), Martin Trudnikov (akordion), Mai Rosenroth-Unt (viiul).

Helilooja on Dainius Pulauskas (Leedu), lavastuskunstnik Kristel Linnutaja, valguskunstnik Rasmus Rembel.

"Jazz-balleti klubi" etendub alates 31. maist neljal korral Rahvusooper Estonia kammersaalis.