Mart Mikk: Estonia juurdeehituse korral võiks vana saal külalisteatritele jääda

Muinsuskaitseamet tutvustas möödunud neljapäeval muinsuskaitse eritingimusi, mis lubavad Estonia teatrihoone osalist ümberehitust ja laiendamist. Estonia teatrihoone välisilme puhul nõuavad eritingimused enamiku elementide säilitamist. Senine katusemaastik, -kõrgus ja -kuju peavad säilima. Teatri lavatorni suuremaks ehitamine on lubatud moel, mis muudab võimalikult vähe hoone ajaloolist välisilmet.

Hoone keskosa ning sisehoovi on lubatud ümber ehitada, aga muudatused on lubatud juhul, kui katused ei ole kõrgemad kui olemasolevate ees- ja tagafassaadide katused ning need muudatused sisehoovis ei tohi olla Estonia puiestee ega Pärnu maantee poolt vaadeldavad.

Interjööris peab eritingimuste järgi säilitama teatrisaali arhitektuurse lahenduse ja kuppellae keskel paikneva laemaali, saali akustika parandamise eesmärgil on lubatud vajadusel laemaal klaasiga katta. Teatrisaali lavaportaali võib vajadusel ümber ehitada ja kavandada uue, olemasoleva saali arhitektuurse tervikuga sobiva ja saalile võimalikult suurt akustilist tuge pakkuva lavaportaali lahenduse.

Erandina on lavaportaali ümberehitamisel lubatud lavaga külgnevate loožide eemaldamine, kui see on vajalik lavaportaali laiendamiseks. Teatrisaali lava ja mõlemat külglava on lubatud ümber ehitada ja laiendada minimaalselt vajalikus mahus.

Estonia Seltsi juhataja Mart Mikk rääkis "Terevisioonis", et praeguses Estonia saalis on ühe kuulaja kohta 4,75 kuupmeetrit ruumi. "Akustiline miinimum selleks, et heli tuleks nii nagu vaja, on vähemalt seitse, aga ideaalis üheksa kuupmeetrit ruumi ühe inimese kohta," selgitas ta ning tõdes, et selleks, et kõigil saalis olevatel inimestel oleks õhku ning akustika oleks hea, oleks parem ehitada uus saal.

Rahvusooper Estonia on avaldanud soovi maja Pärnu maantee poolsele küljele juurdeehituse teha. Muinsuskaitseamet aga suurt juurdeehitust ei luba.

"Muinsuskaitse suure austajana ei saa ma aru, et kui ehitada sellele kiviplatsile üks tuba, kuidas see on muinsuskaitseline riive, aga see, kui me lõhume ära kolmandiku Estonia teatrist, see justkui on väga sobiv," kommenteeris Mikk muinsuskaitse otsust. "See plats, millest räägitakse mingi pargi osana, on kiviväli," sõnas ta.

Estonia Seltsi juhataja sõnul on teatril juurdeehitusele alati kolm tingimust olnud: fassaad avatakse linnale, maa sees olev bastion säilitatakse – seda kas maa sees või viiakse mujale – ning maja tagumine fassaad säiliks. "Seda fassaadi tervenisti sellisel kujul siis vaadelda ei saa, kuid see on siiski alles, Alar Kotli looming on ka oluline säilitada," leiab ta.

Mikk pakkus, et vana saali saaksid juurdeehituse korral teised teatrid kasutada. "Praegu käivad teised teatrid Estonias külalisetendusi andmas ainult esmaspäeval, sest see on ainus päev, mil Estonia saal vaba on," lausus ta.