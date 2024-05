Muinsuskaitseameti eritingimused lubavad laiendada Estonia lava ja rajada uued külglavad

Estonia teatrihoone välisilme puhul nõuavad eritingimused enamike elementide säilitamist. Senine katusemaastik, -kõrgus ja -kuju peavad säilima. Teatri lavatormi suuremaks ehitamine on lubatud moel, mis muudaks võimalikult vähe hoone ajaloolist välisilmet.

Samuti peab eritingimuste järgi säilitama hoone välisseinad, sokliosa ja mõlemad pikifassaadid koos kõigi dekoorielementidega. Ka välisseinte ja sokliosa välispidine soojustamine pole lubatud. Hoone keskosa ning sisehoovi on lubatud ümber ehitada, aga muudatused on lubatud juhul, kui katused ei ole kõrgemad olemasolevate ees- ja tagafassaadide katused ning need muudatused sisehoovis ei tohi olla Estonia puiestee ega Pärnu maantee poolt vaadeldavad.

Interjööris peab eritingimuste järgi säilitama teatrisaali arhitektuurse lahenduse ja kuppellae keskel paikneva laemaal, saali akustika parandamise eesmärgil on lubatud vajadusel laemaal klaasiga katta. Teatrisaali lavaportaali võib vajadusel ümber ehitada ja kavandada uue, olemasoleva saali arhitektuurse tervikuga sobiva ja saalile võimalikult suurt akustilist tuge pakkuva lavaportaali lahenduse.

Erandina on lavaportaali ümberehitamisel lubatud lavaga külgnevate loožide eemaldamine, kui see on vajalik lavaportaali laiendamiseks. Teatrisaali lava ja mõlemat külglava on lubatud ümber ehitada ja laiendada minimaalselt vajalikus mahus. Eritingimustes soovitatakse säilitada ka hoone keskosas paiknev Valge saal, ent kui see osutub möödapääsmatuks, on lubatud see ka ümber ehitada.

Kontserisaal tuleb säilitada olemasolevas mahus ja kujunduses koos rõdu, sammaste ja kõigi dekoorielementidega. Kui olemasoleval kontserdisaalil tekib vajadus praeguse lava laiendamiseks, siis võib seda vajadusel teha lava taha kavandatud orkestri puhkeruumi arvelt.

Ott Maaten: eritingimuste dokument on järgmistes protsessides vajalik

Rahvusooper Estonia direktor Ott Maaten ütles ERR-ile, et need pakkumised, mis eritingimuste dokumendist tulid, ei lange siiski kokku Estonia enda nägemusega. "Aga see dokument on äärmisel vajalik, kuna seda on vaja järgmistes protsessides," ütles ta ja lisas, et juurdeehituse protsess ei lukus ja sellega liigutakse edasi. "Estonia nägemuses liigutakse oma maja välisseintest välja, mis puudutab kõrvalkinnistuid, kuhu tuleb ka võtta eritingimused."

"Kui me hakkame looma arhitektuurikonkurssi, siis muinsuskaitse eritingimused on selle jaoks väga olulised, kuna sealt tuleb sisend, millega tuleb arvestada," tõdes ta ja lisas, et protsessi jätkumise võti peitub suuresti ka Tallinna linnas.