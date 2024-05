Estonias esietendub seitsme ooperiteatri koostöös sündinud "Madama Butterfly"

120 aastat tagasi saatis "Madama Butterfly" sündi Itaalias kõmu ja skandaal. Oma karjääri tipul oleva helilooja uue ooperi sisu ja loomeprotsessi kattis saladuseloor ning Milano La Scala esietenduse publikut šokeeris nii teemavalik kui ka teose ebatavaline ülesehitus. Pärast maailmaesietendust kirjutas Puccini oma teose aga ümber ning järgmist esietendust Brescia ooperimajas saatis menu.

Ooperi toob lavale Kreeka lavastaja Rodula Gaitanou, keda assisteerib Pirjo Levandi. Lavastuse muusikajuht on Arvo Volmer, kunstnik Takis (Kreeka) ja valguskunstnik Fiammetta Baldiserri (Itaalia).

Lavastaja Rodula Gaitanou sõnul on "Madama Butterfly" ühtaegu nii filmilikult tempokas kui ka inimlikult puudutav. "Minu soov oli tuua publiku ette erinevate kultuuride kokkupõrke inimlik tasand, mis kajastub nii visuaalis kui tegelaste omavahelises suhtluses," märkis Gaitanou.

Lavastajal on hea meel, et projekt sündis tänu rahvusvahelisele koostööle. "Minu jaoks on koostööprojektid üliolulised, kuna need võimaldavad luua energiatõhusamaid, rohelisemaid, kestlikumaid lavastusi. Kujutlege, kui seitse ooperiteatrit looksid seitse "Madama Butterfly" lavastust. Kestliku lavakujunduse ja kostüümide loomine on tänapäeval oluline argument, eriti olukorras, kus jätkusuutlikkuse küsimus on kogu maailmas väga terav," tõi Rodula Gaitanou välja.

Rahvusooper Estonia ning Itaalia ooperimajade võrgustiku Opera Lombardia koostöölavastuse etendustes Tallinnas astuvad Butterfly rollis üles Yasko Sato (Jaapan) ja María Fernanda Castillo (Mehhiko), Pinkerton – Raimonds Bramanis (Läti), Dumitru Mîţu (Rumeenia) ja Reigo Tamm, Sharpless – Tamar Nugis, Eugenijus Chrebtovas (Leedu) ja Rauno Elp, Suzuki – Helen Lokuta ja Aule Urb, Goro – Mart Madiste ja Mehis Tiits, Kate Pinkerton – Karis Trass ja Kadri Kõrvek, Comissario – Priit Volmer ja Raiko Raalik, Bonzo (Butterfly onu) – Jassi Zahharov ja Märt Jakobson, Yamadori – Yixuan Wang ja Rafael Dicenta, Butterfly ema – Juuli Lill ja Triin Ella jt. Kaasa teevad Rahvusooper Estonia koor ja orkester.