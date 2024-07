Piip ja Tuut toovad "Hamleti" esmakordselt Hiiumaale

"On raske nõustuda tõsiasjaga, et pärast meteoriidi langemist Eesti peaaegu suurimale saarele polegi "Hamleti" kuulsad värsiread "Olla või mitte olla…" Hiiumaa meretuultes kaikunud. Ka teatriajaloolased ja kultuuriuurijad kehitavad teadmatuses õlgu. Ometigi on Helsingöri loss Taanimaa rannikul, kus kogu näitemängu traagiline sündmustik lahti rullub vaid üle mere kiviviske kaugusel," panevad Piip ja Tuut ette.

Piip ja Tuut Teatri klassikaline Hamleti-lugu jääb muutumatuks, kui Shakespeare tragöödia mängivad ette kaks klouni Piip ja Tuut, kes toovad vaatajate ette kümme erinevat karakterit hauakaevajatest kuningapaarini. Lavastusest tõusevad esile paljud tänapäevalgi kõneainet pakkuvad teemad, nagu naaberriigi provokatiivne sõjaline tegevus, konflikt reaalsuse ja ettekujutuse vahel ning inimlikkus.

Elavat muusikat pakub laval multiinstrumentalist Siim Aimla, kes on Lauris Gundarsi lavastuses Shakespeare eestikeelsetele tõlketekstidele loodud laulude autor.

Lavastus on täiskasvanutele, ent on sobilik vaatamiseks ka noortele alates 16. eluaastast. Noored 12+ on oodatud koos vanemaga. Etendus kestab 2 tundi 30 minutit ja on ühe vaheajaga.

"Hamlet" esietendus 2016. aasta mais Piip ja Tuut Mängumajas