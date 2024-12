Kuressaare teater tähistab 25. sünnipäeva Kardemoni linna röövlitega

Kaspar, Jesper ja Joonatan ehk "Kardemoni linna rahvas ja röövlid" jõudsid detsembris Kuressaare teatrisse. Ja teatrilavale just sellisel kujul otse Kuressaare teatri loomejuhi Aarne Mägi sahtlipõhjast.

"Pean ausalt ütlema, et see "Kardemoni linna rahva ja röövlite" minu tehtud intseneering on 20 aasta vanune, kui mitte rohkem. Aga siis jäi see lavale tulemata," tunnistas Mägi.

Kuressaare teater on juba mitmeid aastaid natuke traditsioonidest erinenud, nimelt jõuluetenduste puhul polegi laval alati jõuluvana või jõuluteemad. "Me oleme viimastel aastatel sammukese kõrvale astunud selle ree pealt. See, et meil jõuluvana etenduses lavale ei astu, sellegipoolest on meil enamus pileteid juba välja müüdud," ütles Mägi.

Kardemoni linna poiste tegemised on Kuressaare teatri 25 tegutsemisaasta 99. lavastus.

"1935. aastal asutati Kuressaare kutseline teater, 1951. aastal see suleti. Nüüd on sellest n-ö taasavamisest 25 aastat. Me võiksime tuua ka seitse uuslavastust, aga see tähendaks, et me teeksime seitse kuud proovi ja mängimiseks ei jää siis üldse aega. Ma usun, et see on kõige optimaalsem – keskelt neli uuslavastust aastas," rääkis Mägi.

Mägi ütles, kodu- ja külalisetenduste võrdluses hakkab Saarema enda publik ülekaalu võtma. "Üks väga oluline tähelepanek väga mitmetelt teatrikülastajatelt on olnud selle lavastuse puhul see fenomen, et see ei lõppe laval, vaid läheb teatrikülastajaga mingiks ajaks teele või koju kaasa, ehk täpsemalt, just lavalt tulev laul jääb kummitama," rääkis Mägi