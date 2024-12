Saaremaale suunduv Vanemuine kinkis Kuressaare teatri klaverile uue elu

Valge, oletatavalt 1980-ndatel ehitatud tiibklaveri senised tipphetked võisid jääda 30 aasta tagusesse aega, kui see sattus filmi "Need vanad armastuskirjad". Hulk vahepealseid aastaid klaveri elust on teadmata, kuni 18 aastat tagasi märkas Kuressaare teatri loomejuht Aarne Mägi pilli juhuslikult ühes laoruumis päris armetuna.

"Ma küsisin, et kas see on klaver, mis siin tekkide ja kartongide all lebab. Sain kiirelt aru, et tegemist on niinimetatud Kuursaali valge klaveriga. Ma ei tea, kaua ta seal laos seisnud oli," rääkis Mägi "Aktuaalsele kaamerale".

Kuressaare teater ostiski toona klaveri 40 000 krooniga. Esialgne õnn oli aga üürike. Klaver ei püsinud üldse hääles ja seetõttu on seda 18 aasta jooksul Kuressaare teatris väga vähe mängitud.

Nüüdseks on aga kõik muutunud. Kuu aja pärast suundub Vanemuise teater oma etendustega Saaremaale ning neil on kvaliteetset klaverimängu vaja. Selle asemel, et Tartust suur klaver Saaremaale vedada, organiseeris Aivar Mäe koos Saaremaa ettevõtjatega Kuressaare teatri klaveri kordategemise.

"Kui me juba siia tuleme, siis äkki oleks mõistlik ka mingi kingitus maha jätta. Sealt hakkas idee arenema. Siis ma juba kohtusin Saaremaa ettevõtjatega ja ka sealt tuli positiivne tagasiside," rääkis Vanemuise direktor Aivar Mäe.