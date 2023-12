Kuressaare Teatris jõuab lavale Markus Habakuke debüütlavastus "Pluto"

"Pluto" on seitse aastat Kuressaare Teatris näitlejana töötanud Habakuke peas eksisteerinud pikemat aega ning jõuab nüüd teatrilavale väga loomingulise tegelasena. "Planeet, inimene, mõte, üks kustunud täht, põlev täht," loetles Habakukk, kes astus esimest korda lavastaja kingadesse.

"See on igal juhul väljakutse, väga põnev väljakutse. Ma võtsin selle esimese protsessi jaoks mõneti nagu turvalise tee, sest ma ikka mõtlesin seda asja väga palju koos näitlejatega, see asi sündis üheskoos," selgitas autor-lavastaja.

Habakukega koos seitse aastat tagasi Kuressaare Teatrisse näitlejaks tulnud Jürgen Gansen ütles, et aastatega on nad Habakukega teineteist laval tundma õppinud ja kindlasti see lihtsustab koostööd ka uudses rollis, kus lavastajaks on lavapartner.

"Huvitav on, eks see on ka talle väga huvitav uus protsess, aga teistpidi on jällegi väga hea kursavennaga koos töötada ja lava jagada. Me oleme ikka päris tihti ka mingites teistes lavastusprotsesside rääkinud ja nõu andnud, nagu teineteist lavastanud. Sõbraga on ikka tore koos teha," rõõmustas Gansen.