Visualiseerija Siiri Taimla-Rannala joonistas üles kogu Eesti ajaloo

Visualiseerimisega alustasid Siiri ja Tanel 2009. aastal ja sisuliselt võib neid pidada visualiseerimise maaletoojateks Eestis. Visualiseerimine tähendab pikkade tekstide, jutuajamiste, mõtete piltideks ümber tõlkimist.

"Kui me alustasime, siis me ei teadnudki, et see tegelikult maailmas juba eksisteerib. Olime umbes aasta visualiseerimisega tegelenud, kui avastasime, et tegelikult alustati sellega USA-s juba seitsmekümnendatel," rääkis Siiri.

Koostöö Eesti Rahva Muuseumiga algas kunstniku sõnul aastal 2016, kui valmis uus hoone Raadil. "Kui ERM avati, siis meid kutsuti sinna joonistama Eesti ajalugu – jääajast kuni päris kaasaja sündmusteni. Nii valmis umbes 30 meetrit joonistusi, külastaja saab olla seal keskel ja jälgida seda ajatelge," selgitas ta.

Eesti Rahva Muuseumi ajalooseina joonistamise peale kulus umbes pool aastat. Kui tekkis idee teha samade joonistuste põhjal raamat, läks selle peale veel teinegi pool. "Ma pidin need joonistused kõik uuesti üle joonistama, sest raamat tahab sellist peenemat detaili, inimene süveneb rohkem oma mugavas tugitoolis pilte vaadates," selgitas Siiri.

"Ma nautisin väga seda protsessi, seda ajaloo sisse minekut. Ma püüdsin tuua nendesse piltidesse samastumise mõõdet – mingi loo, mis juhtub selle ajaloosündmuse juures. Ma olen ise selle raamatu tõeline fanatt – minu arust on nii äge, et esimest korda ajaloos on Eesti ajalugu üles joonistatud jääaja minekust kuni kaasajani," tõdes Siiri.

ETV uuele ajaloosarjale valmivad samade joonistuste põhjal Tanel Rannala käe all animatsioonid. "Ma mõnikord heidan nalja, et mina olen nagu minevik ja tema tulevik, sest minule meeldib tuhnida seal minevikus, temale meeldib kõik digitaalne. Mina olen joonistaja ja Tanel siis animeerib, digitaliseerib," lisas ta.