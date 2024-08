Suurkontsertide korraldaja Eva Palm: otsin suurt platsi

LiveNationi peapromootor Eva Palmi sõnul on Tartu ja sealne laululava ennast kontserdipaigana tänavu tõestanud, aga kuulsate nimede siiameelitamiseks oleks vaja tunduvalt suuremaid esinemispaiku, kui Eestil praegu pakkuda on.

Sel aastal on LiveNation korraldanud kaks suuremat kontserti Euroopa kultuuripealinnas. Tartu laululaval astusid üles Sting ja Bryan Adams. Suurkontsertide peakorraldaja Eva Palm, kes on Tartust pärit ja Tartus üles kasvanud, ütles, et ainult isiklike sidemete tõttu LiveNation oma tähelepanu siiski Tartule ei pööranud.

"Promootorina on sinu ülesanne teha kontsert, aga meil ei ole väikese turuna väga palju võimalik neid artiste valida. Siis tuleb olla loova mõtlemisega, seekord oli hea kokkulangemine kultuuripealinna-aastaga ja minu arvates Sting ja Bryan Adams täpselt sobisid sinna konteksti, sinna programmi, Tartu lauluväljakule ja see lihtsalt tundus meile õige koht, kus teha," selgitas Palm Vikerraadios.

"Just käisin Tartus ja veendusin jälle, et linn on nii heas korras, nii äge, nii nooruslik, nii läbimõeldud. Mõnus on seal olla ja liigelda. Sinna sobivad teatud kontserdid maru hästi. Sobis ka Metallica, aga kuna praegusel hetkel ERM-i kontserdipaigana ei eksisteeri, kuigi ma tean, et teised promootorid käivad seal ikka vaatamas. Seal ikkagi suurt asja enam teha ei saa," tõdes Palm.

LiveNation Estonia peakorraldaja ongi viimased neli nädalat otsinud suuri kohti, kus saaks kontserte korraldada. "Sellepärast, et on tekkinud selline olukord, kus järgmine aasta Tallinna Lauluväljakul kuupäevi ei ole. Kõik on selle justkui ürituste korraldamise kohana üles leidnud. Aastad on erinevad ka. Mõni aasta on vaiksem, järgmine aasta tundub aktiivsem," selgitas Palm.

"Kõik artistid küsisid perioodi juulikuuks, mida just Tallinna Lauluväljakul ei ole ja ütleme nii, et praegu on täitsa jama lugu, sest tundub, et jääme paljudest asjadest ilma," sõnas Palm.

Palm tõi välja, et Helsingi staariderohke kontserdisuvi süstis linna turismimajandusse 114 miljonit eurot. Väiksel turul toimetades teeb Palmi kurvaks, kui ta vaatab, mida teised LiveNationi kontorid suvel teevad. "Sina teedki siin ainult Stingi ja Bryan Adamsit," naeris Palm. Palm kinnitas, et eestlane ei taha ainult Stingi ja Bryan Adamsit, aga näiteks Coldplay siiameelitamine on omaette ülesanne.

"Seal on see staadioni nõue ja sellest ei saa üle ega ümber. Olen rääkinud nende inimestega, nad kõik saavad aru. Helsingis öeldigi, et jaa, me teame, et teil on suurepärane koht – lauluväljak – nad olid kõiki neid asju näinud, aga Coldplay kontserdi produktsioon on tehtud nii, et seal peab olema staadion," nentis Palm.

"Ja staadion ei alga 20 000 istekohast. Staadion hakkab ikka kuskilt sealt 40 000 või 45 000 juurest. Sellist staadionit meil ei ole ja ei paista ka," ütles Palm, kelle hinnangul on kontserdipaikadega košmaarne seis, sest ka Unibet Arena ei suuda hallata ühtki välismaist suurproduktsiooni.

"Sellega peame pidevalt arvestama, et me ei saagi enam Eestisse tuua neid suuri nimesid, kui on areenituur. Me ei saa, sest meil ei ole kuskil neid teha," kahetses Palm.

Samas on eelmise suve The Weekndi kontsert ukse veidi praokile lükanud. "Teatakse, et seal te müüsite The Weekndi välja, see oli äge koht. Nüüd tuleb selliseid signaale, et tehke lauluväljakule pakkumine või saatke kuupäevad," lisas ta.

"Aga praegu otsingi suurt platsi, tahaks teha igasugu asju, ei taha enam niimoodi jalg üle põlve istuda nagu sel suvel."