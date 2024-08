ERM-i direktor Kertu Saks: suur plats on ERM-i välialal olemas

Hiljuti Vikerraadiole antud intervjuus ütles LiveNationi peapromootor Eva Palm: "Just käisin Tartus ja veendusin jälle, et linn on nii heas korras, nii äge, nii nooruslik, nii läbimõeldud. Mõnus on seal olla ja liigelda. Sinna sobivad teatud kontserdid maru hästi. Sobis ka Metallica, aga kuna praegusel hetkel ERM-i kontserdipaigana ei eksisteeri, kuigi ma tean, et teised promootorid käivad seal ikka vaatamas. Seal ikkagi suurt asja enam teha ei saa."

Tahaksin selle mure hajutada. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 suvi on olnud erakordselt rikas nii väiksemate kui suursündmuste ja -kontsertide poolest. Kuigi sel suvel ei tulnud Tartusse 60 000 külastajat kokku toovat kontserti, siis hea uudis on see, et rahva suur huvi erinevate artistide vastu on olemas ja ERM-i väliala võimaldab endiselt ka selliste suurte sündmuste nagu 2019. aastal toimunud Metallica kontsert korraldamist.

On tõsi, et ERMi taha on vahepealsel perioodil kerkinud korterelamud ja kontserti ei ole enam nii lihtne korraldada täpselt samal alal, mida Metallica kasutas. Endine Raadi lennuväli ERMi taga on aga suur, võimalusi ja ruumi seal jätkub ning mitmeid korraldajaid on paelunud just selle koha erakordsus. Need alad on kontserdikorraldajatel kaardistatud ja usun, et ei eksi, kui ütlen, et suurkontsertide läbiviimiseks on korraldajatega nõus seljad kokku panema nii ERM, Tartu linn, Tartu 2024 meeskond kui Tartu vald.

ERMi professionaalsel tehnilisel meeskonnal on kogemus nii siseriiklike kui välispartneritega koostöö tegemisel. Olgu siin näiteks kas või ERM-i aastatepikkune kogemus näiteks rahvusvahelise suurvõistluse Rally Estonia partnerina. Ka selle mastaap ERM-i välialadel ja hoones sees on väga suur.

ERM on jätkuvalt väga hinnatud kontserdipaik. Selgi aastal on ERM-is toimunud mitmeid kontserte alates Tartu 2024 avapidustuste sisepeost ja vabaõhureivist ning tähistades kontserdiga iga Eesti Vabariigile olulisemat tähtpäeva. Need kontserdid on kokku toonud tuhandeid inimesi.

ERM-i eelis on mitmekesisus, leiame igale kontserdikorraldajale tema üritusega sobiva atmosfääriga koha. Raadi pargis on toimunud nii Punk & Rock Festival kui Tartu 2024 programmisündmus kontsertetendus "Mul kõige armsam" Raadi järvel. ERM-is on nii jazz-, big band´ide kui rahva- ja koorimuusika kontserte. Ka nimekate välis- ja Eesti artistide kontserdid ERMis on sagedased. Näiteks juunis kõlas täismajale Pariisi filharmoonia orkestri koori esituses suurepärane Veljo Tormise kooritsükkel "Unustatud rahvad". Novembris saavad eksklusiivse kontserdielamuse otsijad ERMis osa Jaapani staarkunstniku ja helilooja Ryoji Ikeda spetsiaalselt Tallinna Filharmoonia Kammerkoorile kirjutatud heliteose esmaesitlusest.

Kui nimetada vaid mõned Eesti artistid, siis sel aastal on ERMis saanud nautida Jalmar Vabarna, Mari Jürjensi, Vaiko Epliku, Nele-Liis Vaiksoo, Liisi Koiksoni, Piret Krummi, Stig Rästa, Toomas Lunge, Lauri Liivi, Märt Avandi, Johan Randvere, 2 Quick Start`i ja paljude, paljude teiste artistide kontserte. Eripalgelise muusika austajatele on ERMis toimunud ka nii Balti ja Eesti Muusikapäevade festival kui näiteks Arsise kellade ansambli kontserdid. Valmis palume panna end Mikk Saare, Jaan Sööti, Pääru Oja ning Allan Vainola muusika austajatel.

Meie näeme, et nii ERM-i sees kui välialadel on jätkuvalt olemas väga erilised väiksemate sündmuste paigad, aga ootamas ka "suur plats". ERM integreeriks hea meelega "suure platsi" sündmusi oma maailmaklassiga näitusetegevuse, programmide ja võimalustega.