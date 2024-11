Torp: ERM-ile loodud näituse jaoks lõi Ikeda oma esimese teose inimhäälele

Mastaapsete ja sageli teadusandmetel põhinevate ruumiinstallatsioonide ja audiovisuaalsete perfomance´tega tuntuks saanud Ryoji Ikeda eripäraks võib pidada võimet ühendada detailselt ja kaasahaaravalt kunst ja teadus.

Nii lõi kunstnik ka ERM-i jaoks kaks uut ruumispetsiifilist teost, millest esimene põhineb Tartu Ülikooli genoomika instituudist saadud genoomiandmetel. Teine heliinstallatsioon valmis koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkooriga.

"Näitusel on väljas heliteos vox aeterna, igavene hääl või ürgne hääl. See on tõesti väga tähelepanu ja süvenenud kuulamist nõudev heliinstallatsioon ja ruumiinstallatsioon, mis baseerub tema koostööle eesti biopangaga," ütles näituse kuraator Kati Torp.

Lisaks eksponeeritakse näitusel juba üht varasemat Ikeda loodud teost "Data-verse", mida kuraatori sõnul peab kunstnik ise oma seni parimaks teoseks.

"See on selline triptühhon, mis võtab kokku tema loomingu peamised teemad viimase juba rohkem kui kahekümne aasta jooksul. Ryoji kaardistab hästi täpselt seda, kus me ühiskonna või inimkonnana praegu oleme või kuhu me oleme teel. Ta võtab mingid väga täpsed mikrotasandi teemad ja kuidagi paneb need sellisesse mõõtkavasse, kus võib olla inimene tunneb, et ta üksi on väga väike," ütles Torp.

Kui seni on kunstnik ja helilooja tegelenud peamiselt elektroonilise muusikaga, siis seoses ERM-ile loodud näitusega lõi Ikeda ka oma esimese teose inimhäälele.

"Ta on olnud alati vaimustatud Eesti koorimuusikast ja jälginud Eesti filharmoonia ja kammerkoori käekäiku läbi Eesti heliloojate muusikateoste salvestiste ning kui tal tekkis võimalus teha oma näitus Eesti Rahva Muuseumis, siis sellega kaasnes tema pakkumine meile luua lugu ainult häältele. Huvitavaks teebki antud teose see, et siin puudub igasugune digitaalne butafooria, mis on sellise mastaabiga audiovisuaalkunstniku puhul väga-väga eriline, et ta pöördub tagasi lihtsa ja loomuliku inimhääle juurde," ütles Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevjuht Esper Linnamägi.

Teost esitatakse Tartus ühe korra. Näitus on Ermis avatud 2. märtsini.