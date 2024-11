Neeme Raud usutleb ETV-s maailmakuulsat Jaapani kunstnikku Ryoji Ikedat

Jaapani üks tuntumaid kunstnikke Ryoji Ikeda avas Euroopa kultuuripealinna Tartus 2024 raames Eesti Rahva Muuseumis eestlastele pühendatud unikaalse audiovisuaalse isikunäituse – näitusel esitletakse kahte uut teost, uurides kunsti, muusika ja teaduse sünergiat. Kunstnik kogus uudisteoste jaoks andmeid ja inspiratsiooni koostöös Tartu Ülikooli genoomika instituudi ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga.

"Ryoji Ikeda on tuntud oma suuremahuliste ruumiinstallatsioonide poolest, mis põhinevad sageli teaduslikel andmetel," rääkis Tartu 2024 loovjuht ja näituse kuraator Kati Torp. "Tema võime sulandada kunst teaduslike kontseptsioonidega visuaalselt köitval ja hoolikal viisil on tõeliselt tähelepanuväärne," avas Torp kunstnikku ajakirjanikule Neeme Raud. Torp, kes on Ryoji Ikedaga koostööd teinud varemgi, tõi Ikeda ühe tähelepanuväärse eripärana esile võime ühendada kunst ja teadus viisil, mis on detailitäpne, kuid samas ka audiovisuaalselt kaasahaarav.

Saatejuht Neeme Raud kohtus salapärase ja meie aja ühe silmapaistvamaks autoriks peetud mehega. Erisaade "Ikeda universum" jõuab ETV ekraanile kolmapäeval, 27. novembril kell 22.40.