Galerii: ERM-is kõlas Jaapani kunstniku Ryoji Ikeda esimene heliteos inimhäälele

Karjääri jooksul peamiselt elektroonilise muusikaga tegelenud Ryoji Ikedale on see esimene kord luua teos inimhäälele. Esitamisele tuli üheksa inglise- ja ladinakeelse tekstiga helipala. Teos valmis koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja dirigent Tõnu Kaljustega. Solistid olid sopranid Yena Choi, Marie Roos ja Mirell Jakobson ning aldid Annely Leinberg ja Kristel Marand.

Ryoji Ikeda sõnul on ta olnud Eesti Filharmoonia Kammerkoori suur austaja alates oma kunstnikukarjääri algusest ning kooriga koostööd teha on olnud tema pikaaegne unistus.

"Nende muusika on jumalik ja rikkumatult puhas," rääkis Ryoji Ikeda. "Seadsin endale teatud piirid, jättes välja oma tavapärase kunstilise keele, näiteks elektroonilised audiovisuaalsed komponendid ja digitaaltehnoloogiad. Selle kaudu vabastasin end kindlast kunstilisest raamistikust," kirjeldas ta loomisprotsessi.

Koorimuusika teos on inspireeritud eesti keele omapärast ning jõuab järgmisel aastal Pariisi Filharmoonia lavale.

Samuti avas Ryoji Ikeda Tartu 2024 programmi raames Eesti Rahva Muuseumis eestlastele pühendatud audiovisuaalse isikunäituse. Näitusel esitletakse kahte uut teost, mis on loodud spetsiaalselt ERM-i ruumide jaoks. Näituse uued teosed, mis on sündinud koostöös Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi ja Eesti Filharmoonia Kammerkooriga, käsitlevad inimese DNA andmete ja helimaastike vahelist suhet, luues ainulaadse ristumiskoha Eesti teaduse ja kultuuripärandi vahel. Näitus on avatud 2025. aasta 2. märtsini.

Kontsert on järelkuulatav Klassikaraadiost.