Tartus algas rahvusvaheline noore vaataja teatrifestival NAKS

Kava koostamisel on mõeldud nii teatri mitmekülgsetele väljendusvahenditele kui ka publikugruppidele alates beebidest erivajadustega noorteni. Festivali avas Slovakkia nukukunstnik Katarina Cakova lavastusega "Elu kapis".

"Selle lavastuse jaoks tegin kõigepealt hästi palju asju. Olen lapsest saadik armastanud koguda igasuguseid materjale. Tegin ühe kujukese ja siis teise ja...

Lõpuks hakkas mul neist kahju, et nad peavad kogu aeg karbis elama ja siis otsustasin teha neile lavastuse," tutvustas Cakova.

Festivali kunstiline juht Marek Demjanov sõnas, et festivali on väga mitmežanriline. "Siin on hästi palju žanreid koos, meil on tsirkuseetendusi või õigemini kaasaegset tsirkust, on tantsu ja sõnalavastusi, segunenud visuaalseid lavastusi, ja kõik on oma ala meistritelt," sõnas ta.

Festival on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu põhiprogrammist.