Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 23 Eesti kunstnikku

Üheksandat korda toimuvast rahvusvahelisest konkursist võtab osa 135 kunstnikku viiest riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist – kokku 283 teosega.

"Vanas Euroopas ja Skandinaavias on lõpunäituste külastamine ja noorte kunstnike loomingu ostmine väga tavapärane praktika. See annab võimaluse märgata tulevasi talente enne kui teoste hinnad kõrgusesse tõusevad. Üritame ka Eestis seda mõtlemist kultiveerida. Ühest küljest on see ostjale investeering, samas ka otsene toetus kultuuri ning alustava kunstniku loomekarjääri," selgitas konkursi üks algatajatest, kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja Andra Orn.

Orni sõnul näitab konkursil osalevate kunstnike arv kui oluline on kunstnikele nähtavus. "Konkursil osalemine annab kunstiakadeemiate lõpetajatele võimaluse silma paista nii publiku kui ka eriala spetsialistide seas ning leida uusi võimalusi rahvusvahelisel areenil. Kunstnikud toovad esile ka vajaduse olla osa regionaalsest kogukonnast, mis loob võrdlusmomendi naaberriikide loojate vahel," lisas Orn.

Konkursi publiku lemmiku hääletus toimub kuni 10. novembrini kunstikeskkonnas NOBA.ac, kus on võimalik tutvuda konkursil osalevate noorte kunstnike ja nende teostega ning hääletada kuni 5 lemmikteose poolt.

Lisaks antakse Põhja- ja Baltimaade Noore Kunstniku Auhinna konkursi välja grand prix võitja, kes pälvib 2000 euro suuruse rahalise auhinna, maalipreemia laureaati tunnustatakse 1000-eurose rahalise preemiaga. Samuti antakse välja mitmeid auhindu kunstiresidentuuride ja näitusevõimaluste näol.

Teiste auhindade võitjad valib välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad Anne Klontz Konstfacki kunstiülikoolist, Läti kunstiakadeemia professor Andris Vītoliņš, EKA galerist Kaisa Maasik, Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja Margus Meinart, Vilniuse kunstiakadeemia rektor Ieva Skauronė, Uniarts Helsinkist Harri Monni ja Anni Anttonen, Umeå kunstiakadeemia professor Per Nilsson, Taina Erävaara Turu Rakenduskõrgkoolist, Fotografiska kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn.

Põhja- ja Baltimaade Noore Kunstniku Auhind on rahvusvaheline konkurss, mis on loodud 2016. aastal Nordic Baltic Art Center NOBA poolt koostöös piirkonna kunstiakadeemiate ja ülikoolidega.