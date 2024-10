Põhjamaade suurim animafestival austab Priit Pärna elutööauhinnaga

"Määratlus "elutööauhind" sisaldab eneses nagu kahte vastakat mõistet: vau! Sind märgati, vinge! Ja samas, et sai tehtud küll, kõigil kõrini, aitab, mine, mees, puhka," ütles Priit Pärn. "Minu puhul on läinud nagu vägikaikaveoks. Nemad ütlevad, et nüüd viimane ja pane pillid kotti. Mina ütlen, et vabandust, tuli veel üks. Kui mulle anti üheksas, püüdsin nalja teha, et kassidel üheksa elu ja minulgi, aga 11. puhul ei oska öelda muud kui et kus on, sinna tuleb. Jõudu teile, mulle kah!"

Tänavu 30. korda peetav Fredrikstadi animafestival võõrustab Pärna aukülalisena ja esitleb valikut tema ligi pool sajandit kestvast karjäärist eriprogrammiga. Retrospektiivi koondati kolm filmi: "1895" (1995, koos Janno Põldmaga), mis oli 1996. aastal Fredrikstadi festivali eelkäijaks olnud Animerte Dageri Põhja- ja Baltimaade võistlusprogrammi esimene grand prix võitja, Olga Pärnaga kahasse tehtud "Lendurid koduteel", millega Pärn kordas oma saavutust 2014. aastal, ja "Eine murul" (1987).

Põhja- ja Baltimaade animatsioonikogukonnas on Pärn tunnustatud eeskätt oma loomingulise panuse ja olulise teetähise seadmise poolest rahvusvahelises animatsioonis. Fredrikstadi festival tunnustab ühtlasi Pärna hindamatut rolli uute filmitegijate ja animaatorite koolitamisel, tänu sellele võib tema mõju näha nii animafilmide sisule kui vormile üle maailma.

Fredrikstadi festivalilt sai Pärn elutööauhinna ka 2004. aastal, kui talle ja Per Åhlinile Rootsist ja Jannik Hastrupile Taanist omistati Il Tempo Gigante nimeline auhind elutöö eest.

"Luna Rossa" esilinastub Eestis 12. novembril PÖFF Shorts lühianimatsioonide rahvusvahelises võistlusprogrammis.