Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab PÖFF-il esimest korda Eesti vaatajateni

PÖFF-i lühifilmide ja -animatsiooni festivalil teevad Shortsi rahvusvahelistel võistlustel Balti esilinastuse Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" ning Madli Lääne "Ääremängijad". New Talents lühimängufilmi võistlusesse jõudis Carmen-Louise Suuroja "Nostalgia punases".

"2024. aasta programm haarab kõikidel lühifilmi kohta käivatel iganenud klišeedel kraest ja lohistab nad kino taha, et neile seal korralikult säru teha," kirjeldas Pimedate Ööde filmifestivali lühifilmide programmijuht Laurence Boyce.

Rahvusvahelises lühifilmi võistlusprogrammis linastub Madli Lääne "Ääremängijad". Taanis Odense filmifestivalil esilinastunud ja seal mõjuvaima kunstilise väljenduse eest auhinna pälvinud mängufilmis satuvad kolm teismelist omavahel ohtlikesse võimumängudesse.

New Talents lühimängufilmi võistlusesse jõudis Carmen-Louise Suuroja "Nostalgia punases", Best of BFM-il ilmavalgust näinud draama, milles kaks endist armsamat elavad Tallinna baaritulede lummuses läbi minevikku, proovides hommiku lähenedes mõista, kas nostalgiast võib tärgata midagi uut.

Imaginaria filmifestivalil esilinastunud Pärnade "Luna Rossa" jõuab kohaliku publikuni PÖFF Shortsi rahvusvahelise animavõistluse programmis. Itaaliast ja Napolist inspireeritud animafilmis, mille valmimiseks kasutati motion capture tehnoloogiat, on nelja peategelase keerulised suhted esitatud pärnalikul viisil, mis jätab vaatajatele ruumi erinevateks tõlgendusteks.

"Tänavuses võistluses on tugevalt esindatud eksperimentaalne animatsioon ning kunstilise tagasituleku on teinud ainulaadne ja nõudlik pinscreen-animatsioon. Esile tõusevad ka eriilmelised kväärid lood, eriti New Talentsi võistlusprogrammis," märkis animafilmide programmijuht Vassilis Kroustallis.

Rahvusvahelise žürii poolt välja valitud parim lühifilm, parim animafilm ja parim Eesti film saavad nominatsiooniõiguse lühifilmi Oscarile. Ühtlasi valitakse võistlevate filmide hulgast välja nominent Euroopa Filmiakadeemia parima lühifilmi auhinnale.

PÖFF Shorts rahvusliku võistlusprogrammi filmid kuulutatakse välja 16. oktoobril. Kogu festivali programm avalikustatakse 31. oktoobril.