Best of BFM galal valiti parimaks filmiks Elis Rumma "Ära ole uhke"

12. juunil toimus juba 12. korda tudengite filmifestivali Best of BFM auhinnagala, millega tähistati lõppevat õppeaastat ja tunnustati Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengite loomingut.

Galaõhtul jagati auhindu 15 erinevas kategoorias. BOBi kujuga tunnustati silmapaistvaid teoseid dokumentaal-, lühi-, mängu- ja tantsufilmi žanrist, samuti reklaame, muusikavideoid, ristmeediaprojekte ja loomepomme.

Film "Viimane kevad" oli kaheksa nominatsiooniga õhtu favoriit, pälvides auhinnad parima filmikunstniku, operaatori ja kõrvalosatäitja kategooriates. Parima filmi auhinna võitis ,,Ära ole uhke". ,,See oli natuke teistmoodi, selline ootamatu, aga originaalne teos", kommenteeris PÖFFi juht ja looja Tiina Lokk.

Filmi produtsendi Lennart Mathias Männiku enda arvates peitub filmi võlu lihtsuses. ,,Ma arvan, et see võitis selle pärast, et me kordagi ei mõelnud, et teeme parimat filmi. Me tegime seda filmi, mis meile kõige rohkem meeldib," ütles ta.

Best of BFM festival toimus kahe nädala jooksul, mil publikul oli võimalus näha tudengite värsket loomingut nii kinos kui veebiplatvormidel. Žürii koosnes filmimaailma professionaalidest, kes hindasid tööde originaalsust, tehnilist teostust ja kunstilist väärtust.

Žüriiliikme, koreograafi ja luuletaja Sveta Grigorjeva sõnul on noortel kunstnikel oluline roll ühiskonnas ja kultuurimaastikul. "Noorte roll on panna hullu mingis mõttes. Noorte roll on mitte kedagi jäljendada. Noorte roll on lüüa jalaga uks maha ja kehtestada ennast. Nende roll on näidata, mis on nende endi huvid, probleemid ja mida nemad tahavad maailmas näha. Vot see on noorte asi. Tulla, olla ja olla isepäised." Ta lisas: "Ma olen igakord üllatunud, kui kvaliteetsed on BOBi filmid ja kui erinevad need on. Seda isepäisust näen ma noortes praegu. Ärge kaotage seda."

2025. aasta Best of BFMi võitjad on:

Parim stsenaarium

"Mehe tegu" / "Noble Act", Marian Vridolin

Parim filmikunstnik

"Viimane kevad" / "Last Spring", Krislyn Cassandra Laamann

Parim operaator

"Viimane kevad" / "Last Spring", Siim Volkmann

Parim monteerija

"Mis teeb rõõmsaks?" / "Happy Things", Krõõt Kaldre

Parim helirežissöör

"Ära ole uhke" / "Come Sit With Us", Timo Kiirend

Parim koreograaf

"Tsentrifugaaljõud" / "Centrifugal" - tiimiauhind

LoomePOMM

"PIIR" / "BORDER", Aleksandra Šprotser

Parim reklaam

"Freudian Flip"

Parim muusikavideo

Pearly Drops - "Lost in The Dark"

Parim režissöör

"Kivi südamel" / "Heart of Stone", Greta Liht

Parim peaosatäitja

"Kivi südamel" / "Heart of Stone", Alice Siil

Parim kõrvalosatäitja

"Viimane kevad" / "Last Spring", Aleksandr Ivaškevitš

Parim teleajakirjanduslik lugu

"Õpetajate kiusamine lastevanemate poolt" / "Parents Bullying Teachers"

Parim dokumentaal

"Kas ma olen piisavalt ukrainlane?" / "Am I Ukrainian Enough?"

Parim film

"Ära ole uhke" / "Come Sit With Us"