Neljapäeval lõppes Best of BFM tudengifilmide festival

Neljapäeval kulmineerus Tallinna Ülikooli tudengifilmide festival Best of BFM auhinnagaalaga. Üritus tähistab noori filmitegijaid ja loomeinimesi ning laiali jagatakse ka tudengite oskarid.

Žürii liikmete sõnul iseloomustab selle aasta filme tugev konkurents ja kõrge tase.

"Vaadates selle aasta tudengifilme - ja need olid ju erinevatelt kursustelt -, peab nentima, et nad on täiesti konkurentsivõimelised rahvusvaheliselt ja mitte ainult see, et väga huvitavad lood iseenesest ja sellised žanrikatsetused, siis ma olin sügavalt üllatunud sellest meeskonnatööst ja kvaliteedist," lausus žüriiliige Riina Sildos.

Suurim võitja neljapäeva õhtul oli lühifilm "Raputatud Rapuntsel", kes pälvis auhinnad parima režissööri, operaatori ja peaosatäitja kategooriates. Samuti võitis teos õhtu oodatuima auhinna - parim film.

Eesti tudengi-Oscareid ehk BOB-e jagatakse 17 erinevas kategoorias ja esmakordselt on kavas ka kategooria Baby BOB, kuhu said oma töid esitada gümnaasiumiõpilased üle kogu Baltikumi.

"Väga paljude jaoks on see festival ainuke festival üldse, kus nad saavad oma tööd niimoodi näidata ning me Eestis ja Baltikumis ei ole väga head selles, et me tunneme uhkus oma tehtud töö üle. Ma arvan, et me peaks rohkem uhkust tundma," sõnas korraldaja ja produtsent Susanna-Reti Räim.

"Hetkel ma olen tõesti lummatud sellest ,et kuidas on organiseeritud selline festival. See võiks olla ja ongi täiesti rahvusvaheline festival," ütles režissöör ja BFM-i vilistlane Anna Hints.