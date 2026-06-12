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Best of BFM galal valiti parimaks Art Nõukase "Raputatud Rapuntsel"

Film
Best of BFM 2026
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53 pilti
Film

11. juunil toimus 13. korda tudengite filmifestivali Best of BFM (BOB) auhinnagala, millega tähistati lõppevat õppeaastat ja tunnustati Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi tudengite loomingut. Enim auhindu noppis Art Nõukase lühifilm "Raputatud Rapuntsel".

Galaõhtul jagati auhindu 17 kategoorias.

Õhtu jooksul osutus favoriidiks lühifilm "Raputatud Rapuntsel", pälvides nii parima filmi, operaatori, režissööri kui ka peaosatäitja  auhinna.

"Lühifilmidega on tihti probleem, et neid tehakse, kuid keegi ei jõua neid vaadata. Võtsime palju riske, kui rääkisime ohtlikust teemast, kuid tervik toimis väga hästi ja vastuvõtt oli meeldivalt soe," ütles parima režissööri tiitliga pärjatud Art Nõukas. "Meile on kõige tähtsam see, et "Raputatud Rapuntseliga" suhetsus ka publik!" lisas ta.

Esmakordselt anti välja ka "Baby BOB" auhind, mis oli suunatud gümnasistidest filmitegijatele kogu Baltikumist. Esimese "Baby BOBi" karika pälvis Kinomaja filmikooli noorte film "Üks päev või päev üks".

Best of BFM filmifestival toimus 16.–24. maini, mil Tallinna Ülikooli Supernova kinosaalis oli võimalus näha tudengite värsket loomingut. Festivali žürii koosnes Eesti filmimaailma professionaalidest, kes hindasid tööde originaalsust, tehnilist teostust ja kunstilist väärtust. 

Žüriiliikme ja hinnatud filmirežissööri Anna Hintsi sõnul tuli langetada äärmiselt raskeid otsuseid, samas oli kogu protsess nauditav. "Väga tore, et BOB toob nähtavale siinse kooli filmitegijad! Kunst on alati subjektiivne. Iseenda peas tegin skaala, mida hindan, kuid näiteks stenaariumivoorus olid väga tugevad tööd. Tahan juba väga näha nende uusi filme!" nentis ta.

2026. aasta Best of BFM-i võitjad:

Parim stsenaarium

Linda Maria Saar "Põdrakanepi õitseaeg"

Parim filmikunstnik

Andra Junalainen "Hermetica"

Parim operaator

Siim Volkmann "Raputatud Rapuntsel"

Parim montaažirežissöör

Grete Helena Simmo "Kas kalal on kõrvad?"

Parim helikujundus

Jarko Rööpson "Põdrakanepi õitseaeg"

Parim koreograafia filmis

"Tapeet"

Loomepomm

"Borš"

Parim reklaam


"Rodeo" 

Parim muusikavideo

Ants1 "kiirendaja" 

Parim režissöör

Art Nõukas "Raputatud Rapuntsel"

Parim kõrvalosatäitja

Robin Täpp ("Kihlvedu")

Parim peaosatäitja

Hanna Jaanovits ("Raputatud Rapuntsel)

Parim teleajakirjanduslik lugu

"Alaealiste hasartmängud: esimene panus"

Parim dokumentaalfilm

,,Aario Alfred Marist: legendi jälil"/ "Aario Alfred Marist: Searching for a Legend" 

Parim teleformaat

"Seiklusbingo"

Parim film

"Raputatud Rapuntsel"

Baby BOB

"Üks päev või päev üks"

Toimetaja: Karmen Rebane

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