Selgusid parimate tudengifilmide nominendid

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis korraldatav tudengite filmifestival Best of BFM (BOB) kuulutas välja tänavused nominendid.

Dokumentaalfilmide festivali Docpoint Tallinn korraldaja ja BOB-i žüriisse kuuluva Filipp Kruusvalli sõnul on tänavu mitu teost, mida tahaks ka täispika dokumentaalfilmina näha. "Need on sellised projektid, mis võiksid üsna lihtsalt saada rahastust nii Eestis kui ka välismaisel tasandil," märkis ta.

Postimehe kultuuriajakirjanik ja filmikriitik Ralf Sauter tõdes, et tänavused tudengifilmid käsitlesid olulisi teemasid sügava empaatia ja mõtestatusega.

"Filme vaadates oli aru saada, et uus põlvkond ei ole maha jätnud inimlikult olulisi küsimusi – kes me oleme, kuhu me läheme ja kust me tuleme nii eestlastena kui laiemalt inimestena siin segases maailmas. Lugudest tõusis esile soov mitte hukka mõista, vaid mõista ka eelmist põlvkonda, teisi inimgruppe, aga ka lapsevanemaid ning ühiskonda laiemalt," lausus ta.

Nomineeritud töid saab BFM-is tasuta vaadata 28.-29. mail. Lisaks BOB-i värskele filmivalikule saab heita pilgu ka Eesti filmiklassikasse. 27. mail linasuvad Supernova kinos haruldasedlühifilmid aastatest 1970–1980.

Filmifestival kulmineerub auhinnagalaga 12. juunil.

BOB nominatsioonid:

Parim stsenaarium

"(Veri)magus"

"Maapähklid"

"Mis teeb rõõmsaks?"

"Kivi südamel"

"Mehe tegu"

Parim filmikunstnik

"Maapähklid"

"Mis teeb rõõmsaks?"

"Kivi südamel"

"Viimane kevad"

"Mälestuste müügimees"

Parim operaator

"Mis teeb rõõmsaks?"

"Tsangaan."

"Kivi südamel"

"Viimane kevad"

"Ära ole uhke"

Parim monteerija

"Mis teeb rõõmsaks?"

"Marelle"

"Pudelijahtijad"

"Mälestuste müügimees"

"Viimane kevad"

Parim helirežissöör

"Mälestuste müügimees"

"Rohelise seljakotiga mees"

"Ära ole uhke"

"Viimane kevad"

"Kivi südamel"

Parim koreograaf

"Tellimus"

"Unelm"

"Tsentrifugaaljõud"

"ma ootan vägivaldselt"

Loomepomm

"Pudelijahtijad"

"Ära vaata eemale"

"Piir"

"Vahekõne"

"Putini jaht"

Parim reklaam

"Freudian Flip"

"Täpselt paras"

"Punk"

Parim muusikavideo

Pearly Drops "Lost in the Dark"

Edicti, Rony Rex, Efka Crush "Koodaa ku oot kotona"

Qnnid "Janune delfiin"

Aston Kais "Zveiss II"

Parim režissöör

"Kivi südamel"

"Mis teeb rõõmsaks?"

"Ära ole uhke"

"Viimane kevad"

Parim peaosatäitja

Alice Siil ("Kivi südamel")

Rasmus Ermel ("Mehe tegu")

Lumi Soomets ("Mis teeb rõõmsaks?")

Elina Soosaar ("Maapähklid")

Risto Vaidla ("Viimane kevad")

Parim kõrvalosatäitja

Aleksandr Ivaškevitš ("Viimane kevad")

Robin Täpp ("Maapähklid")

Külli Teetamm ("Kivi südamel")

Jass Kalev Mäe ("Augusti karjäär")

Parim teleajakirjanduslik lugu

"Õpetajate kiusamine lastevanemate poolt"

"Silmad taevas"

"Linnaloodus"

"Süsteemi Vastu: Hendra"

"Roosa maks"

Parim dokumentaal

"Palavikuline unenägu – Jan10"

"Ilu"

"Tants, mis kestab"

"Kas ma olen piisavalt ukrainlane"

"Nutt minu pärast"

"Varesele valu"

Parim film