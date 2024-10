PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogrammis maailmaesilinastub Eskode komöödia "Mind on kaks"

Debüütfilmide võistlusprogrammi juhi Triin Trambergi sõnul ühendab mitmeid filme see, et maailmale vaadatakse läbi absurdi prisma. "Väga palju on irooniat nii enese kui ka ühiskonna suhtes. Samuti on olulisel kohal inimsuhted ja seda just eri vaatenurkadest nähtuna," ütles ta filmides käsitletavaid teemasid kokku võttes.

Valiku noorimad autorid on 25-aastased Eskod, vanim 52-aastane flaam Dimitri Verhulst.

Raul ja Romet Esko komöödia "Mind on kaks" on lugu vendlusest, lapsepõlvest ja suureks kasvamisest läbi kaksikute silmade."Kaksikutest filmitegijad teevad filmi kaksikutest filmitegijatest, kes tahavad teha maailma parimat filmi kaksikutest," seisab filmi juhtlauses.

Kõik võistlusprogrammi filmid:

"Ciao Bambino" (Itaalia), režissöör Edgardo Pistone

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 8.–24. novembrini.