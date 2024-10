Just Filmil esilinastub Meel Paliale uus mängufilm "Pikad paberid"

Just Filmi tänavuses programmis on nii mudilaste, lastefilmide, noortefilmide, dokumentaalide, laste õiguste kui ka animefilmid. Lisaks on ka eriprogramm #noorfilmitegija, mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid.

"Meil on suur au ja rõõm esitleda tänavuses noortefilmide võistlusprogrammis mitmekesist ja inspireerivat filmivalikut, mille hulgas on nii maailma kui ka rahvusvahelisi esilinastusi. Iga film avab uue vaatenurga noorte elule ja väljakutsetele, pakkudes unikaalseid filmielamusi nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Meie eesmärk on tuua publiku ette lood, mis äratavad emotsioone ja panevad mõtlema," sõnas Mikk Granström, Just Filmi programmijuht.

Rahvusvahelises laste- ja noortefilmide võistlusprogrammis võistleb tänavu kokku 20 filmi, nende hulgas on nii maailma-, rahvusvahelisi kui Baltikumi esilinastusi.

Rahvusvahelist noortefilmide programmi hindab peale noortežürii ka kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii, kes annab välja ka grand prix' väärtusega 3000 eurot.

24. Just Filmi rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis võistlevad:

"Kõiksuse raamat" (Holland, Läti), režissöör Ineke Houtman

(Holland, Läti), režissöör Ineke Houtman " Ära muretse, minuga on hästi" (Belgia), režissöör Solange Cicurel

(Belgia), režissöör Solange Cicurel "Rongijaama tüdrukud" (Hispaania), režissöör Juana Macías

(Hispaania), režissöör Juana Macías "Kontra" (Taani), režissöör Jonas Risvig

(Taani), režissöör Jonas Risvig "Minu isa tütar" (Norra, Rootsi, Soome), režissöör Egil Pedersen

(Norra, Rootsi, Soome), režissöör Egil Pedersen "Pikad paberid" (Eesti), režissöör Meel Paliale

(Eesti), režissöör Meel Paliale "Mis juhtus, see juhtus" (Iirimaa, Suurbritannia), režissöör Brian Durnin

(Iirimaa, Suurbritannia), režissöör Brian Durnin "Ka see läheb mööda" (Kanada), režissöör Rob Grant

(Kanada), režissöör Rob Grant "Mürgine" (Leedu), režissöör Saulė Bliuvaitė

(Leedu), režissöör Saulė Bliuvaitė "Vägivaldsed liblikad" (Mehhiko), režissöör Adolfo Dávila

(Mehhiko), režissöör Adolfo Dávila "Veepidu" (Poola), režissöör Justyna Mytnik

Pimedate Ööde filmifestivali noorte- ja lastefilmide festival Just Film toimub tänavu 8. novembrist 24. novembrini.