Meel Paliale filmist "Pikad paberid": tahtsin näidata neid kohti, kus noored praegu hängivad

Laste- ja noortefilmide festivalil Just Film esilinastub režissöör Meel Paliale uus mängufilm "Pikad paber", mis jäädvustab noorte elu kaasaegses Tallinnas. Režissöör ütles, et ta sooviski, et üks tegelane filmis olekski Tallinna linnaruum ja kohad, kus noored praegu käivad.

"Pikad paberid" on film noortest täiskasvanutest, keda ühendab teadmatus tuleviku ees ja ühine soov elada tähendusrikast elu. Töö filmiga algas režissöör Meel Paliale sõnul kaks aastat tagasi, kui valmis tema täispikk debüüt "Kiik, Kirves ja Igavese Armastuse puu" ning ta tundis, et tal ei ole uue projekti jaoks midagi vaja pastakast välja imeda, vaid kõik on tema ümber juba olemas.

"Minu jaoks selle filmi tuumaks on kollektiivne segadus, mida ma tajusin enda sees ja enda ümber, üldse noorte täiskasvanute seas," ütles Paliale ja lisas, et tema jaoks oli väga tähtis, et üks tegelane selles filmis oleks Tallinn. "Tahtsin jäädvustada neid kohti, kus mina käin ja minu eakaaslased käivad, Tallinn muutub nii ruttu ja kohad hääbuvad, ma tahtsin, et kümne aasta pärast keegi saaks vaadata ja mõelda, et oh, Tallinn oli kümme aastat tagasi selline ja noored käisid sellistes kohtades hängimas ja aega veetmas."

Filmi peaosalist kehastav Mihkel Kuusk sõnas, et tema jõudis selle filmini nii, et režissöör kirjutas talle ühel päeval, et sa oled lahe ja tule casting'ule. Materjal läks talle aga kohe korda. "Minus hakkas kohe midagi jooksma, sest see oli väga eluline ja ma olen väga pikalt igatsenud teha midagi, kus ma saan lihtsalt olla ja see stsenaarium lubas seda, seal ei olnud liiga palju filmilikke aspekte ja minu rõõmuks need kõige filmilikumad aspektid sealt ka välja jäid," rõhutas ta.

Mihkel Kuuse kõrval astuvad filmis üles veel muuhulgas Karl Birnbaum, Maria Helena Seppik ja Edgar Vunš. Film esilinastub Just Filmi raames, kinolevisse jõuab "Pikad paberid" aga tuleva aasta alguses.