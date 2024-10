Maailma suurimal lastefilmide festivalil linastuvad Eesti filmid

"Mõlemal lühifilmil on selja taga suur hulk erinevaid festivale, kuid Cinekid on olnud üks suurimaid eesmärke," kommenteeris produtsent Kristel Tõldsepp. "Oskar Lehemaa "Kadunud sokid" on tänaseks saavutanud 14 võitu erinevatel anima- ja lastefilmide festivalidel, sealhulgas Chicagos, Soulis, Stuttgardis ning kodumaisel PÖFFil. Filmi edu loodetavasti jätkub, sest hiljuti õnnestus sõlmida filmile rahvusvaheline levileping Prantsuse levifirmaga Dandelooo," ütles ta.

"Lisaks omandas Cinekid filmi hariduslikud õigused, mis tähendab, et film on järgneva nelja aasta jooksul osa festivali hariduslikust kataloogist. Mikk Mägi "Pilt, mis öösel liigutas" kuulutati 2023. aastal Balti-Skandinaavia parimaks lastefilmiks mainekal Fredrikstadi Animafestivalil ning peagi läheb tootmisse filmi järg "Peetrikese jõulud", mis tõotab tulla sama naljakas ja piisavalt õudne jõululugu," täiendas produtsent, kes on ka "Pandakaru Aafrikas" taga.

Lisaks programmi valitud filmidele on Eesti mitme projektiga esindatud festivali turu poolel. Stellar Film osaleb Cinekid Junior kaastootmisturul Carlos E. Lesmesi noortefilmiga "Vesirebane astub võitlusse". Teiste seas on projekti varem esitletud ka Industry Tallinn & Baltic Event Script Pool konkursil.

Stsenaariumi arendamise programmist Script LAB võtab osa siinse produktsioonifirma Münchhausen kaastootmisel valmiv "Keeled". Üks produtsent alustavatele produtsentidele suunatud programmis Producers Link on aga Merili Laur, kes esindab Ivan Pavljutškovi noortefilmi "Morten", mida hakatakse filmima saabuval kevadel.

"Lisaks "Mortenile" läheb järgmisel aastal tootmisesse Mihkel Raua samanimelisest raamatust ainest saanud mängufilm "Musta pori näkku"," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi mängufilmide ekspert Maria Ulfsak, kes lisas, et ühest küljest on äärmiselt oluline, et noor publik leiaks tee kinno eestikeelsete filmide juurde, teisalt on tähtis jälgida, et väärikate tegijate kõrval pääseksid pildile ka nooremad režissöörid.

"Järgneva paari aasta jooksul jõuavad kinolinale mitmed noorte lavastajate käe all valmivad ning noortele suunatud filmid. Juba novembris esilinastub Pimedate Ööde filmifestivali debüütfilmide võistlusprogrammis vendade Eskode "Mind on kaks". Justfilmi programmist leiab Meel Paliale "Pikad paberid", mis jätkab kinolevi 2025 jaanuaris. Samuti alustab 2025 märtsis kinolevi Tõnis Pilli debüütfilm "Fränk"," ütles Ulfsak.

Cinekid toimub tänavu 19. oktoobrist kuni 3. novembrini.