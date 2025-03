Galerii: Tallinnas esilinastus Tõnis Pilli debüütmängufilm "Fränk"

Draama keskmes on katkisest perest pärit Paul (Derek Leheste), kes satub võõrasse linna ja teeb oma elu muutvaid valikuid, kuni tema allakäigu peatab ootamatult üks kummaline, kuid südamlik puudega mees (Oskar Seeman). "Fränk" on lugu lapsepõlve valudest, keerulistest peresuhetest ja ootamatu sõpruse tähendusest.

Režissöör Tõnis Pilli sõnul on filmi peamine fookus noorte vaimsel tervisel, lähisuhtevägivallal, kiusamisel, alkoholil ning grupisurvega toimetulekul. "Viimasel ajal on tunne, et kogu maailm on hõivatud kõige muu kui laste ja noorte heaoluga," ütles Pill. "Samal ajal ei ole "Fränk" pelgalt sünge draama – see on eluline film, kus oma koht on ka huumoril, mis loodetavasti aitab neid keerulisi teemasid veidi kergemalt avada," lisas ta.

"Fränk" on Tõnis Pilli esimene täispikk mängufilm. Tema viimane lühifilm "Sinine" nomineeriti Eesti filmi- ja teleauhindadel neljas kategoorias ning sai tunnustust ka mitmetel välismaistel filmifestivalidel. Samuti on Tõnis töötanud erinevate mängufilmide režiigrupis ("Kalev", "Tõde ja õigus", "Tume Paradiis", "Tenet" jt.).

Filmi peaosades on Derek Leheste, Oskar Seeman ja Tõru Kannimäe, kõrvalosades Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Viktor Marvin, Märt Avandi jt.

"Fränki" operaator on Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel ja helilooja Markus Robam. Produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsendid Rain Rannu, Tõnu Hiielaid, Alvar Kõue ja Henri Savitski ning kaasstsenaristiks on Laura Raud. Filmi levitab Hea Film.