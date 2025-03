Kinodesse jõuab Tõnis Pilli debüütfilm "Fränk"

"Fränk" räägib katkisest perest pärit Paulist, kes satub võõrasse linna ja teeb õnne otsides valesid otsuseid, kuni tema allakäigu peatab ootamatult üks kummaline puudega mees. "Fränk" on Tõnis Pilli esimene täispikk mängufilm, kuid tema lühifilm "Sinine" nomineeriti Eesti filmi- ja teleauhindadel neljas kategoorias ning sai tunnustust ka mitmetel välismaistel filmifestivalidel. Samuti on Tõnis töötanud erinevate mängufilmide režiigrupis, nende hulgas näiteks "Tõde ja õigus", "Kalev" ja "Tenet".

"Tõnis Pill on üks lahe noor filmitegija, meie enda filmikooli vili. "Fränk" räägib Tõnisele väga olulistest asjadest ja see iseloomustab Tõnist väga. See, et ta on tahtnud oma esimeseks filmiks teha midagi sellist, nagu poistekat, aga samas sotsiaasetel valusatel teemadel, olles samas seejuures optimistliku minekuga, selline filmitegija on Eesti maastikul päris teretulnud," rääkis produtsent Ivo Felt.

"Fränki" kesksetes rollides astuvad üles lapsnäitlejaid, peaosalist Pauli kehastab Derek Leheste, teistes rollides saab näha ka Oskar Seemani, Märt Piusi, Priit Võigemasti, Tiina Tauraitet ja Märt Avandit. Režissöör Tõnis Pill ütles, et "Fränk" on olnud suhteliselt pikk ja keeruline sõit, mis sai tema jaoks alguse juba 2018. aastal.

"Ma leian, et keskne punkt on ühe noore katkisest perekonnast inimese otsingud millegi tähendusliku järele. Seda projekti olemegi peamiselt niiviisi arendanud, seda alati silmas pidades. Keskkonda ei olnud väga raske luua, peamiselt sai mindud enda lapsepõlveradadele, võetud päris palju šnitti kohtadest, kus sai ise jõlgutud, pahandust tehtud ja üles kasvatud, nii et sealt need kõik ideed filmi ka tulid," rääkis režissöör.