Pildid: algasid uue noortefilmi "Frank" võtted

Teisipäeval algasid Kuusalus uue Eesti mängufilmi "Frank" võtted. Tegemist on režissöör Tõnis Pilli esimese täispika mängufilmiga, mis räägib teismeeas poisi suvest võõras väikelinnas, kuhu ta pärast suuremat peretüli tahtmatult satub.

Noortele suunatud draama võtab sihikule teismeeas poisi, kes on suurema osa oma lapsepõlvest kasvanud vägivaldses keskkonnas. "Selle filmiga tahan tõstatada küsimused: millised sotsiaalsed ning perekondlikud probleemid võivad teha inimesest koletise ning kuidas ja kas üldse on võimalik unarusse jäetud lapsi uuesti õigele teele suunata?" selgitas Pill.

Tõnis Pill on BFM-i lõpetanud noor filmitegija, kes on varasemalt töötanud erinevate mängufilmide režiigrupis ("Kalev", "Tõde ja õigus", "Tenet"). "Frank" on tema esimene täispikk mängufilm.

"Franki" operaator on Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel ja helilooja Markus Robam. Produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid, Alvar Kõue ja Henri Savitski.

Filmis mängivad Derek Leheste, Oskar Seeman, Tõru Kannimäe, Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Märt Avandi jt.