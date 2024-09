Tõnis Pilli debüütmängufilm "Fränk" jõuab vaatajateni 2025. aasta kevadel

Allfilm käe all valmiv Tõnis Pilli esimene täispikk mängufilm "Fränk" jõuab vaatajateni 2025. aasta varakevadel.

Loo keskmes on katkisest perest pärit Paul, kes satub võõrasse linna, kus ta hakkab õnne leidmiseks järjest valesid otsuseid tegema. Tema vältimatut allakäiku takistab aga üks kummaline puudega mees.

"Fränk" on Tõnis Pilli esimese täispikk mängufilm, varasemalt on ta töötanud erinevate mängufilmide režiigrupis ("Kalev", "Tõde ja õigus", "Tenet").

Värske filmiga tahab režissöör tõstatada küsimuse: millised sotsiaalsed ning perekondlikud probleemid võivad teha inimesest koletise ning kuidas ja kas üldse on võimalik unarusse jäetud lapsi uuesti õigele teele suunata?

Filmi peaosades on Derek Leheste, Oskar Seeman ja Tõru Kannimäe, teistes osades Märt Pius, Priit Võigemast, Tiina Tauraite, Katariina Tamm, Oliver Kõvask, Jekaterina Linnamäe, Märt Avandi jt.

"Fränki" operaator on Peter Kollanyi, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Moonika Põdersalu, helirežissöör Aleksandra Koel ja helilooja Markus Robam. Produtsendid on Ivo Felt ja Johanna Trass, kaasprodutsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid, Alvar Kõue ja Henri Savitski ning kaasstsenarist Laura Raud.