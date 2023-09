Tõnis Pill filmist "Frank": ma ei taha öelda, et Kehra oleks hullult vägivaldne koht

Režissöör Tõnis Pilli jaoks on see esimene täispikk mängufilm. "Filmis on päris palju kiusamise teemat, armastuse puudumise teemat. Tahame näidata, et ka kiusajad on vaid inimesed, keda on elu jooksul vorminud nende mineviku taak," rääkis ta.

Tõnis Pill on ise samuti pärit Kehrast, aga film ei ole autobiograafiline. "Ma olen näinud, et vägivald sünnitab vägivalda, aga ma ei taha öelda, et Kehra oleks hullult vägivaldne koht, see on ikka laiema haardega lugu."

Idee seda filmi teha tekkis juba viis aastat tagasi, vahepeal on stsenaariumi korduvalt ümber kirjutatud. Casting'uga leitud üheksaliikmeline poistekamp kaasati juba aasta tagasi ning püüti aimata, kus nad oma arengus filmivõtete ajaks on. Pauli kehastav Derek Leheste sobis režissööri sõnul ideaalselt stsenaariumis kirjeldatuga.

Peategelase Pauli onu kehastav Märt Pius leidis, et film Frank on ennekõike üleskasvamise lugu. "Võib-olla see mõnele vaatajale tundub ülemäära karm, aga minu arust see nii ei ole. Iga poiss, kes on kasvanud üles 1990ndate või 2000ndate paiku, on pidanud mingit laadi sarnaste olukordadega kokku puutuma. Tähtsatel hetkedel peatuv lugu, mis näitab, et kui sa teed ühe või teise valiku, kuidas su elu muutub kardinaalselt".

Kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuab film "Frank" vaatajate ette 2024. aasta sügisel.