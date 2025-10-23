X!

Detsembris jõuab kinodesse Mikk Mägi uus pühadeanimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

"Peetrikese jõulurobot" Autor/allikas: Kaader filmist
Detsembris jõuab Eesti kinodesse uus kodumaine jõuluanimatsioon, "Vanamehe filmi" looja Mikk Mägi värske "Peetrikese jõulurobot", mis linastub koos lühianimatsiooniga "Kadunud sokid".

"Peetrikese jõulurobot" on lugu poisist, kes peab peatama hirmsa robot-jõuluvana, enne kui laste jõulud igaveseks peedised on. "Tahtsime teha loo, mis oleks ühtaegu pöörane ja südamlik – natuke nalja, natuke ulmet ja palju jõulutunnet," selgitas režissöör ja stsenarist Mikk Mägi. 

Peetrike sõidab perega pühadeks maale, kus kohtub enda kambajõmmidega. Kuid rõõm taasnägemisest jääb üürikeseks, kui selgub, et pühad on kaaperdanud õudne robot-jõuluvana, kes laste kingisoovid vussi keerab. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks peetide pealetung. 

Filmis kõlab Paul Oja ja Genka originaalmuusika ning mitmeid spetsiaalselt filmile kirjutatud laulunumbreid, mida esitavad animatsiooni tegelaste häälnäitlejad Mari Jürjens, Mikk Jürjens ning Märt Avandi. 

Lühifilmiga "Peetrikese jõulurobot" linastub Eesti Filmi- ja Teleauhindadel parima animafilmi auhinna saanud "Kadunud sokid" (režissöör Oskar Lehemaa), mis on võitnud rahvusvaheliselt juba üle 20 festivali- ning publikuauhinna. "Nii pakume kinopublikule vahva topeltelamuse – kaks värvikat, omanäolist ja täiesti eesti oma lühianimatsiooni samal kinoseansil," lisas produtsent Kristel Tõldsepp.

"Peetrikese jõulurobot ja kadunud sokid" jõuab Eesti kinodesse 5. detsembrist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

