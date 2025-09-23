Animafilm "Kadunud sokid" võitis Hispaanias parima lastefilmi auhinna

"Galicia Freaky Film Festival on äärmiselt tore üritus. Mul on olnud au samal festivalil võita auhind filmiga "Karv" ning nüüd on tore seal tagasi olla ja uuesti auhind võita", sõnas filmi režissöör Oskar Lehemaa.

Hispaanias võidetud auhind on 17. "Kadunud sokkidele" antud preemia. Film räägib asjalikust kuueaastasest Pillest, leiab vanemate voodi alt sokid, kuid avastab, et need on vahepeal munenud ühe väikese karvase muna. Pille asub kaitsma sokkide voodialust pesa, et robottolmuimeja Robotto, perekass Peekon ja oma sokke taga igatsev isa ei segaks armsa sokimuna haudumist.