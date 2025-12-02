Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

5. detsembril jõuab kinoekraanidele animatsioonide "Sipsik" ning "Kaka, kevad ja teised" tegijate värske Eesti lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot", mis on hoogne ja naljakas lugu kogu perele.

Filmi autori Mikk Mägi sõnul sündis film soovist tuua pühade hooaega midagi ühtaegu hoogsat ja südamlikku. "Tahtsin luua loo, mis oleks nii lastele kui vanematele äratuntav – jõulud võivad olla kordamööda naljakad, kaootilised, ärevad ja imet täis. Robot-jõuluvana kaudu on hea meelde tuletada, et tõeline jõulutunne ei tule tehnoloogiast, vaid inimestest meie ümber," sõnas Mikk Mägi.

Eesti lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot" on seikluslik lugu Peetrikesest, kes sõidab perega pühadeks maale, kus kohtub oma kambajõmmidega. Rõõm taasnägemisest jääb aga üürikeseks, kui selgub, et pühad on kaaperdanud õudne robot-jõuluvana, kes laste kingisoovid vussi keerab.

Filmis kõlab Paul Oja ja Genka originaalmuusika ning mitmeid spetsiaalselt filmile kirjutatud laule, mida esitavad animatsiooni tegelaste häälnäitlejad Mari Jürjens, Mikk Jürjens ning Märt Avandi. Lisaks annab hääle Andrus Vaarik.

Filmid tootis A Film Eesti, produtsent Kristel Tõldsepp ("Sipsik", "Kaka, kevad ja teised"). Filmi levitab ACME Film.

Värske lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot" jõuab Eesti kinodesse 5. detsembrist koos Oskar Lehemaa auhinnatud lühianimatsiooniga "Kadunud sokid".