Galerii: Tallinnas esietendus "Vanamehe muušikal"

"Vanamehe muušikali" keskmes on Vanamees, kelle idülliline maaelu prantsatab pea peale, kui selgub, et tema kallid lapselapsed ei tulegi sel suvel maale. Selle asemel suunduvad nad hoopis linna Plätumaale – uude ja moodsasse laste mängumaale, kus kõik on lõbus ja lihtne. Vanamees ei suuda sellise asjaga leppida ja rajab omaenda mängumaa.

"Vanamehe muušikali" loo autorid on Mikk Mägi ja Rein Pakk ning lavastuse muusikalise poole lõid Genka ja Paul Oja. Lavastaja on Ain Mäeots.

Laval mängivad Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Nele-Liis Vaiksoo, Reigo Tamm ja Lauri Liiv.